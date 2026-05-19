يواصل العدو "الإسرائيلي" خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، في جنوب لبنان؛ حيث استهدف بطائراته المسيّرة سيارة " رابيد" تابعة لبلدية حاروف، أسفرت عن استشهاد المواطن ناصر نصر وإصابة عضو المجلس البلدي جعفر الشامي بجروح؛ حين كانا يستعدان للقيام بتوزيع الخبز على الأهالي الصامدين في البلدة.

هذا، واستهدف الطيران الحربي المعادي بصاروخين، عند فجر اليوم، المبنى الذي هدده في منطقة المعشوق بمحاذاة جامعة الوحدة في محيط مدينة صور .

كما استهدف الطيران الحربي بلدات: كفرا ، أطراف كفردونين على أربع دفعات، مرتفعات الريحان، الشهابية، ومجدل سلم.

كذلك، استهدف العدو دراجة نارية في بلدة فرون؛ ما أسفر عن ارتقاء مواطن. وبالتزامن، استمر القصف المدفعي على عريض دبين - مرجعيون وبيت ياحون.

