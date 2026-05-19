كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

العصف المأكول
شهداء وجرحى في الجنوب .. اعتداءات
شهداء وجرحى في الجنوب .. اعتداءات "إسرائيلية" واسعة

2026-05-19 11:42
يواصل العدو "الإسرائيلي" خرقه لاتفاق وقف إطلاق النار، في جنوب لبنان؛ حيث استهدف بطائراته المسيّرة سيارة " رابيد" تابعة لبلدية حاروف، أسفرت عن استشهاد المواطن ناصر نصر وإصابة عضو المجلس البلدي جعفر الشامي بجروح؛ حين كانا يستعدان للقيام بتوزيع الخبز على الأهالي الصامدين في البلدة. 

هذا، واستهدف الطيران الحربي المعادي بصاروخين، عند فجر اليوم، المبنى الذي هدده في منطقة المعشوق بمحاذاة جامعة الوحدة في محيط مدينة صور .

كما استهدف الطيران الحربي بلدات: كفرا ، أطراف كفردونين على أربع دفعات، مرتفعات الريحان، الشهابية، ومجدل سلم.

كذلك، استهدف العدو دراجة نارية في بلدة فرون؛ ما أسفر عن ارتقاء مواطن. وبالتزامن، استمر القصف المدفعي على عريض دبين - مرجعيون وبيت ياحون.

فيديو| المقاومة الإسلامية تنكِّس علم العدو في مقر "اللواء 226" في بلدة البياضة
الرئيس بري ترأس في عين التينة اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب 
بالصور| حزب الله شيّع ثلة من الشهداء في روضة جنة الزهراء - الكفاءات
شهداء وجرحى في الجنوب .. اعتداءات "إسرائيلية" واسعة
فيديو| توثيق آثار بعض استهدافات المقاومة الإسلامية لآليات وتموضعات العدو في طيرحرفا
العدوان الصهيوني مستمر.. غارات للعدو تستهدف بلدات عدة في الجنوب والبقاع
الأب النفيلي لـ"العهد" عن النازحين في الكبوشية: نحن شعب واحد
