الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي احتجاجات واسعة في أوروبا تنديدًا باعتراض العدو لأسطول الصمود

عين على العدو

الى جانب الإمارات.. نتنياهو أجرى اجتماعات إضافية في الخليج
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

الى جانب الإمارات.. نتنياهو أجرى اجتماعات إضافية في الخليج

2026-05-19 12:51
126

ذكرت صحيفة "معاريف" أنه خلال الزيارة السرية التي قام بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الإمارات في 26 آذار/مارس الماضي، لم يكتفِ بالاجتماعات مع مسؤولين إماراتيين، بل أجرى اجتماعات سياسية إضافية.

وفي التفاصيل التي أوردتها "معاريف"، كُشف عن الزيارة، التي جرت في مدينة العين وحُفظت تحت ستار من السرية الشديدة، بشكل رسمي فقط بعد نحو سبعة أسابيع. في 13 أيار/مايو، نشر مكتب نتنياهو بيانًا جاء فيه أنه زار سرًا الإمارات في ذروة عملية "زئير الأسد" (الحرب على إيران) والتقى برئيس دولة الإمارات محمد بن زايد. وفي البيان الإسرائيلي وُصفت الزيارة بأنها حدث أدى إلى "اختراق تاريخي" في العلاقات بين الجانبيْن. في المقابل، اختارت أبو ظبي عدم نشر بيان مماثل، بل نفت علنًا حدوث الزيارة.

"معاريف" نقلت عن مصادر صهيونية مطلعة أنه مع انتهاء الزيارة، تم الاتفاق بين الطرفين على أن ينشر مكتب نتنياهو ومكتب رئيس دولة الإمارات بيانات رسمية لاحقًا حول أصل الزيارة، بما في ذلك صور منها. وكان القرار عدم نشر الأمور فورًا بسبب الحساسية السياسية ووضع الحرب، بل بعد وقت لاحق، بعد نحو شهر من الزيارة. عمليًا، نشرت "إسرائيل" البيان الرسمي فقط في 13 أبار/مايو، بينما تراجع الجانب الإماراتي ولم ينشر بيانًا من طرفه. 

ومع ذلك، يقول مصدر صهيوني مطلع على التفاصيل لـ"معاريف" إن أبو ظبي لم تغضب من النشر "الإسرائيلي"، ولم تُرسل رسائل عدم رضا، وأن الخطوة لم تضر بالعلاقات معها.

 

الكلمات المفتاحية
الإمارات العربية المتحدة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو التطبيع
إقرأ المزيد
المزيد
مراسل
مراسل "اسرائيلي": السياحة في الشمال تنهار
عين على العدو منذ 5 ساعات
تحليل
تحليل "إسرائيلي": هذا هو "سيناريو الرعب" لأزمة التجنيد
عين على العدو منذ 5 ساعات
"إسرائيل" تتوقع إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين صهاينة كبار
عين على العدو منذ 6 ساعات
رئيس مجلس المطلة: نعيش الوضع ذاته كما وضع الحزام الأمني السابق
رئيس مجلس المطلة: نعيش الوضع ذاته كما وضع الحزام الأمني السابق
عين على العدو منذ 7 ساعات
مقالات مرتبطة
الصحة اللبنانية: 3042 شهيدًا و9300 وجريحًا جراء العدوان
الصحة اللبنانية: 3042 شهيدًا و9300 وجريحًا جراء العدوان "الإسرائيلي" منذ 2 آذار
لبنان منذ 5 ساعات
مراسل
مراسل "اسرائيلي": السياحة في الشمال تنهار
عين على العدو منذ 5 ساعات
تحليل
تحليل "إسرائيلي": هذا هو "سيناريو الرعب" لأزمة التجنيد
عين على العدو منذ 5 ساعات
"إسرائيل" تتوقع إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين صهاينة كبار
عين على العدو منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة