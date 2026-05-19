"تسنيم": إيران تسلّم الوسيط الباكستاني نصًا جديدًا

2026-05-19 13:53
سلّمت إيران أحدث نصوصها التفاوضية والمكوّن من 14 بندًا إلى الوسيط الباكستاني، الذي سيقوم بتسليمه إلى الجانب الأميركي.


ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر قريب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن الأميركيين كانوا قد أرسلوا مؤخرًا، نصًا خاصًا بهم ردًا على النص الإيراني السابق الذي قدّم أيضًا في 14 بندًا.

وبناءً على الإجراء المتبع في الأسابيع الأخيرة لتبادل الرسائل، قامت إيران مجددًا بتقديم نصها بعد إجراء تعديلات عليه، في 14 بندًا عبر الوسيط الباكستاني.

ووفقًا لهذا المصدر المطّلع، فإن النص الإيراني الجديد يركّز على موضوع مفاوضات إنهاء الحرب، والإجراءات التي تبني الثقة من قبل الجانب الأميركي.

