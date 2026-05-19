ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن البنتاغون حذر من أن إيران باتت قادرة على "تتبع العمليات الجوية الأميركية" من خلال إعادة بناء دفاعاتها الجوية، مما أجبر الرئيس دونالد ترامب على وقف موجة جديدة من الهجمات على طهران.

ووفقًا للصحيفة، فإن ترامب قد هدد مرارًا باستئناف الهجمات، لكنه في كل مرة كان يتراجع في اللحظة الأخيرة، من أجل عدم إعادة الولايات المتحدة مباشرةً إلى هاوية حرب مكلفة ولا تحظى بدعم شعبي.

الصمود الذي لم تتوقعه أميركا

"نيويورك تايمز" أشارت الى أن ذلك أسفر عن تصريحات متناقضة للغاية حول الحرب، إذ قال ترامب ذات مرة إن الحرب انتهت، لكن الولايات المتحدة ما تزال مطالبة بإتمام المهمة، وأطلق تهديدات مبالغ فيها، مثل تهديده في نيسان/أبريل الماضي، بتدمير الحضارة الإيرانية، ثم تراجع عنها قبل الموعد النهائي الذي حدده لنفسه.

مع ذلك، أقرّ مسؤولون عسكريون أميركيون بأن إيران أظهرت مرونةً وصمودًا هائلين، وحافظت على قدرتها على إلحاق أضرار جسيمة بالمنطقة والاقتصاد العالمي. كما بقي مخزون إيران النووي سليمًا.

من جهة أخرى، لفتت "نيويورك تايمز" إلى أن الحرب ما تزال تحظى بشعبية متدنية للغاية في الداخل الأميركي، إذ أظهر استطلاع رأي أجرته الصحيفة نفسها بالتعاون مع كلية سيينا أن 64% من الناخبين يعتقدون بأن قرار ترامب بشن الحرب على إيران كان خطأً، وأعربت أغلبية الناخبين عن استيائها من التكاليف الاقتصادية للصراع.

وخلُصت "نيويورك تايمز" إلى أن الأهم من ذلك، ربما، هو تصريح المسؤول العسكري الأميركي (لم يكشف عن هويته لأسباب عملياتية) بأنه على الرغم من استشهاد القادة الإيرانيين في الهجمات الأميركية و"الإسرائيلية"، فإن الحرب خلّفت عدوًا أشدّ صلابة وأكثر صمودًا، مضيفة أن الإيرانيين أعادوا تنظيم ونقل العديد من أسلحتهم المتبقية، ورسّخوا الاعتقاد بأن إيران قادرة على مقاومة الولايات المتحدة بنجاح، سواء بإغلاق مضيق هرمز فعليًا، أو بمهاجمة البنية التحتية للطاقة في دول الخليج الفارسي المجاورة، أو بتهديد الطائرات الأميركية.

