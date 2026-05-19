بدأ الجيش الروسي مناورات نووية تستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها آلاف الجنود في مختلف أنحاء البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الثلاثاء 19 أيار/مايو 2026، عن إجراء تدريبات في الفترة من 19-21 مايو على استخدام القوات النووية "في ظل التهديد بالعدوان" بمشاركة قوات الصواريخ الاستراتيجية والطيران بعيد المدى والبحرية.

وأكدت الدفاع الروسية انه من المخطط تنفيذ إجراءات لوضع القوات النووية في حالة الجاهزية لتنفيذ مهامها، إضافة إلى إجراء عمليات إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة في ميادين الاختبار داخل أراضي روسيا.

كما سيتم أيضا التدرب على الأعداد والاستخدام المشترك للأسلحة النووية المتمركزة في أراضي بيلاروس.

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية أعلنت أمس الاثنين أن قواتها تجري تدريبات على استخدام الأسلحة النووية والتأمين النووي في العمليات القتالية.

وذكر بيان الدفاع الروسية أنه ستشارك في المناورات قوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي وأسطول المحيط الهادئ الروسيان، وقيادة الطيران بعيد المدى، ووحدات من منطقتي لينينغراد والوسطى العسكريتين.

سيشارك في المناورات ما مجموعه أكثر من 64 ألف فرد وأكثر من 7800 قطعة من المعدات العسكرية، بما فيها:

أكثر من 200 منصة إطلاق صواريخ

أكثر من 140 طائرة

73 سفينة

13 غواصة، منها 8 غواصات استراتيجية

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن التدريبات تهدف إلى اختبار مستوى كفاءة أفراد القيادة والعمليات، وتحسين مهاراتهم، والتدرب على القيادة والسيطرة والتنسيق أثناء تنفيذ المهام.

والأسبوع الماضي أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستواصل تطوير قواتها النووية الاستراتيجية لضمان الأمن القومي الروسي والحفاظ على التوازن الاستراتيجي في العالم.

وفي 12 أيار/مايو الجاري أعلنت قيادة قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية عن إطلاق ناجح لأحدث صواريخ "سارمات" الباليستية العابرة للقارات.

ووصف بوتين نظام "سارمات" بأنه "أقوى منظومة صاروخية في العالم"، مشيرًا إلى أن قدرته التدميرية الإجمالية تزيد بأكثر من أربعة أضعاف أي نظير غربي، واعتبر الاختبار الناجح لهذا الصاروخ "حدثًا كبيرًا في حياة البلاد".

تجدر الإشارة إلى أن إعلان الدفاع الروسية إطلاق المناورات النووية يتزامن مع إعلان الجيش الأمريكي عن اختبار إطلاق صاروخ "مينتمان 3" الباليستي العابر للقارات غير مسلح قادر على حمل رأس حربي نووي غدًا 20 أيار/مايو 2026.

