أعلنت وزارة الأمن الإيرانية تفكيك 4 خلايا للإرهابيين التكفيريين واعتقال أفرادها في جنوب شرق البلاد.

وقالت وزارة الأمن الإيرانية في بيان اليوم الثلاثاء 19 أيار/مايو 2026: "تمكن رجال الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان من رصد واعتقال 19 إرهابيًا من أعضاء أربع خلايا تابعة للإرهابيين التكفيريين، كانوا يخضعون للتوجيه المباشر من العدو الأميركي-الصهيوني".

وأكدت وزارة الأمن في بيانها، أن اعتقال هؤلاء الإرهابيين تم قبل تمكنهم من القيام بأي تحرك، مشيرة إلى أنه تمّ في أحد مخابئ هؤلاء المرتزقة، ضبط رشاش دوشكا، وقاذفتي آر بي جي، مع 7 قذائف خاصة بهما، وسلاح أميركي من طراز M4، و5 بنادق كلاشينكوف، و6 مسدسات، ومنظارين عسكريين، وكمية كبيرة من الذخائر.

وأوضحت الوزارة أن معظم المرتزقة المعتقلين هم من الأجانب الذين دخلوا الأراضي الإيرانية بعد استقطابهم وتجنيدهم في الجماعات الإرهابية التكفيرية وإخضاعهم لتدريبات عسكرية

