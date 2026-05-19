כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

التخصيب وإنهاء الحرب في الجبهات كافة بما فيها لبنان على رأس المطالب الإيرانية
التخصيب وإنهاء الحرب في الجبهات كافة بما فيها لبنان على رأس المطالب الإيرانية

2026-05-19 16:37
غريب آبادي أكد صمود صنّاع القرار وفريق التفاوض الإيراني على المبادئ

قدم مساعد وزير الخارجية للشؤون الدولية والقانونية كاظم غريب‌ آبادي، تقريرًا شاملًا عن مسار المفاوضات مع الجانب الأميركي وآخر التطورات والقرارات المتخذة بهذه المفاوضات.

وعرض غریب‌ آبادي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء 19 أيار/مايو 2026، مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، المقترح الذي قدمه الجانب الإيراني للجانب الأميركي، مؤكدًا صمود صنّاع القرار وأعضاء فريق التفاوض الإيراني على المبادئ.

وفي هذا الاجتماع، تمت مناقشة وتبادل وجهات النظر حول آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات الإيرانية الأميركية، بالإضافة إلى تقرير حول اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس الذي عقد مؤخرًا في الهند بمشاركة وزير خارجية إيران عباس عراقجي، فضلًا عن أهداف زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران.

كما تم خلال الاجتماع تقديم تقرير كامل ومفصل حول مسار المفاوضات والمبادرة المقترحة من قبل الجمهورية الإسلامية للجانب الأميركي، مع التأكيد على ثبات وصمود صناع القرار وأعضاء فريق التفاوض الإيراني على المبادئ والالتزام بالأطر التي تضمن الحفاظ على سلطة النظام والمصالح الوطنية لإيران.

كما جرى التأكيد على "حق إيران في التخصيب وصون حقوقها النووية السلمية، وإنهاء الحرب في الجبهات كافة بما في ذلك لبنان، ورفع الحصار البحري الأميركي، والإفراج عن ممتلكات إيران وأصولها، وتعويض الأضرار الناجمة عن الحرب التي فرضتها الولايات المتحدة لإعادة الإعمار، وإنهاء كل العقوبات أحادية الجانب وقرارات مجلس الأمن، وخروج القوات الأميركية من المناطق المحيطة بالجمهورية الإسلامية، باعتبارها المحاور والأطر التي جاءت في المقترحات الإيرانية الأخيرة".

