كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

السيد مجتبى الخامنئي: من إنجازات الدفاع المقدس الثالث ارتقاء إيران لمستوى قوة عظمى
السيد مجتبى الخامنئي: من إنجازات الدفاع المقدس الثالث ارتقاء إيران لمستوى قوة عظمى

2026-05-19 20:54
أكد قائد الثورة الإسلامية في إيران، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، أن "من بين الإنجازات القيّمة للدفاع المقدس الثالث، والبركة العظيمة لنهضة الشعب الإيراني الفريدة التي باتت واضحة للجميع، ارتقاء إيران إلى مصاف القوى العظمى المؤثرة".

جاء ذلك في رسالة له اليوم الثلاثاء 19 أيار/مايو 2026، ردًا على رسالة تعزية ومواساة من مجموعة من الناشطين الشعبيين في مجال الإسكان بمناسبة استشهاد آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي، أشار فيها إلى الجهود المتزايدة التي يبذلها الناشطون الشعبيون في القطاع السكاني وتعزيز ثقافة الإنجاب.

وقال السيد الخامنئي في رسالته: إن "من بين الإنجازات القيّمة للدفاع المقدس الثالث، والبركة العظيمة لنهضة الشعب الإيراني الفريدة التي باتت واضحة للجميع، ارتقاء إيران إلى مصاف القوى العظمى المؤثرة. لا شك أن استمرار هذا الوضع والارتقاء به إلى مستوى أفضل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقضية السكان". 

أضاف: "يُنظر أحيانًا إلى مسألة الحاجة إلى زيادة عدد السكان من منظور ضرورة تدارك أوجه القصور الناجمة عن بعض السياسات السابقة؛ ولكن بالإضافة إلى ذلك، فمن خلال اتباع سياسة النمو السكاني الصحيحة والحتمية، سيتمكن الشعب الإيراني العظيم من تحقيق إنجازات عظيمة وقفزات إستراتيجية في المستقبل، والتقدم بخطوات جبارة نحو بناء حضارة إيران الإسلامية الجديدة. لذا، فإن الجهود المتزايدة التي يبذلها الناشطون الشعبيون في مجال السكان، وتعزيز ثقافة الإنجاب، من شأنها أن تُسهم بشكل كبير في ضمان هذا المستقبل المشرق".

وختم آية الله الخامنئي: "من جهة أخرى، كان هذا الموضوع من أهم اهتمامات قائدنا الشهيد العظيم، صاحب السمو آية الله الذي أكد عليه في العديد من اللقاءات والحوارات، العامة والخاصة، ولا يزال يُعد من أهم القضايا الإستراتيجية للنظام. نأمل أن تؤدي جهودكم المخلصة إلى نتائج مثمرة بإذن الله".

الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران السيد مجتبى الخامنئي
