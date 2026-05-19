الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي ظفرقندي من جنيف: استهداف المدارس والمستشفيات في إيران مهاجمة للمستقبل ولأسس الأخلاق

لبنان

وزير الصحة يلتقي نظراءه في جنيف: الحرب فرضت أولويات الطوارئ واستمرار الدعم ضروري
🎧 إستمع للمقال
لبنان

وزير الصحة يلتقي نظراءه في جنيف: الحرب فرضت أولويات الطوارئ واستمرار الدعم ضروري

2026-05-19 22:03
125

عقد وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين سلسلة اجتماعات في جنيف مع نظرائه من وزراء الصحة المشاركين في اجتماعات جمعية الصحة العالمية.

وشملت اللقاءات كلًا من وزير الصحة المصري الدكتور خالد عبد الغفار، ووزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران محمد رضا ظفرقندي، ووزير الصحة العامة في دولة قطر منصور بن إبراهيم بن سعد آل محمود، ووزير الصحة القبرصي نيوفيتوس شارالامبيدس، ووزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا.

وشكّلت اللقاءات مناسبة عرض فيها الوزير الدكتور ناصر الدين التحديات المتعاظمة التي يواجهها النظام الصحي في لبنان، وخطة الطوارئ التي يتم تنفيذها في مواجهة العدوان "الإسرائيلي" المستمر على لبنان.

وشدد على ضرورة مؤازرة لبنان في المحافل الدولية لحماية الأطقم الصحية التي تُستهدف في العدوان "الإسرائيلي" بشكل متكرر ومتمادٍ من دون أي مبرر، شاكرًا للوزراء دعم دولهم للبنان ووقوفهم إلى جانب النظام الصحي من خلال شراكات متعددة ومشاريع مشتركة يتم تنفيذها في مجال الصحة.

وقدم الوزير ناصر الدين لنظرائه هدية تذكارية تُظهر أرزة لبنان الخضراء، مؤكدًا أن لبنان صامد في وجه المحن على غرار أرزه الذي يشكل رمزًا للصمود منذ آلاف السنين.

وفود المنظمات الأممية والوكالات الدولية

كذلك التقى الوزير الدكتور ناصر الدين عددًا من وفود المنظمات الأممية والوكالات الدولية المشاركة في الجمعية العمومية، حيث عقد اجتماعات عمل مع كل من وفد المنظمة الدولية للهجرة، واليونيسف، وتحالف غافي للقاحات، والصندوق العالمي (Global Fund).

وتناول البحث المشاريع المشتركة التي يتم تنفيذها في أكثر من قطاع في مجال الصحة.

وأكد وزير الصحة العامة أن الظروف التي يمر بها لبنان تزيد من الأعباء الثقيلة المتراكمة على النظام الصحي اللبناني الذي يكابد ليصمد ويستمر في تأمين الخدمات الصحية الطارئة والاستشفائية من دون تأخير.

ولفت الدكتور ناصر الدين إلى أن وزارة الصحة العامة تعمل على تحقيق الاستقلالية المالية وتمضي قدمًا في شراء الأدوية والمستلزمات والمعدات على نفقتها، إنما ونظرًا للظروف الطارئة التي يشهدها لبنان تحت وطأة العدوان "الإسرائيلي"، فإن استمرار الدعم يبقى أمرًا ضروريًا، خصوصًا أن الحرب فرضت أولويات تتمثل بتوفير الدواء وتغطية آلاف الإصابات من خلال تأمين حقائب الإسعافات الأولية (Surgery Kits) والمستلزمات الطبية الخاصة بالإصابات (Trauma Kits) المخصصة لمعالجة جرحى الحرب، فضلًا عن التغطية الاستشفائية للنازحين واللاجئين بعدما توقفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن التغطية الاستشفائية التي كانت تؤمنها في السنوات السابقة للنازحين واللاجئين غير اللبنانيين المقيمين على الأراضي اللبنانية.

الكلمات المفتاحية
الصحة ركان ناصر الدين
إقرأ المزيد
المزيد
وزير الصحة يلتقي نظراءه في جنيف: الحرب فرضت أولويات الطوارئ واستمرار الدعم ضروري
وزير الصحة يلتقي نظراءه في جنيف: الحرب فرضت أولويات الطوارئ واستمرار الدعم ضروري
لبنان منذ 8 ساعات
فيديو| المقاومة الإسلامية تنكِّس علم العدو في مقر
فيديو| المقاومة الإسلامية تنكِّس علم العدو في مقر "اللواء 226" في بلدة البياضة
لبنان منذ 8 ساعات
الرئيس بري ترأس في عين التينة اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب 
الرئيس بري ترأس في عين التينة اجتماعًا لهيئة مكتب مجلس النواب 
لبنان منذ 10 ساعات
"مقاومة.. فتحريرٌ ثالث" شعار عيد المقاومة والتحرير 
لبنان منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
وزير الصحة يلتقي نظراءه في جنيف: الحرب فرضت أولويات الطوارئ واستمرار الدعم ضروري
وزير الصحة يلتقي نظراءه في جنيف: الحرب فرضت أولويات الطوارئ واستمرار الدعم ضروري
لبنان منذ 8 ساعات
ناصر الدين أطلق مشروع تدعيم القدرات التشخيصية في حالات الطوارئ:
ناصر الدين أطلق مشروع تدعيم القدرات التشخيصية في حالات الطوارئ:
لبنان منذ 5 أيام
وزارة الصحة تطلق منصة رقمية لتوثيق ضحايا العدوان والخدمات الصحية المقدّمة
وزارة الصحة تطلق منصة رقمية لتوثيق ضحايا العدوان والخدمات الصحية المقدّمة
لبنان منذ أسبوع
ناصر الدين يتسلم حقائب إسعافات أولية: الشراكة تعزز دعم النظام الصحي وسط تزايد الحاجات
ناصر الدين يتسلم حقائب إسعافات أولية: الشراكة تعزز دعم النظام الصحي وسط تزايد الحاجات
لبنان 2026-05-09
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة