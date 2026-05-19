كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

ظفرقندي من جنيف: استهداف المدارس والمستشفيات في إيران مهاجمة للمستقبل ولأسس الأخلاق
ظفرقندي من جنيف: استهداف المدارس والمستشفيات في إيران مهاجمة للمستقبل ولأسس الأخلاق

2026-05-19 23:38
قال وزير الصحة الإيراني د. محمد رضا ظفرقندي، في كلمته أمام الدورة الـ79 لجمعية الصحة العالمية في جنيف، إن بلاده تعرضت لهجوم غير مبرر من قبل الولايات المتحدة و"النظام الإسرائيلي"، استهدف المدنيين والأطفال والبنية التحتية الصحية، داعيًا المنظمة الدولية إلى إدانة هذه الاعتداءات، معتبرًا أنها "جرائم حرب".

وأشار إلى أن هجومًا صاروخيًا استهدف مدرسة في مدينة ميناب جنوب إيران في اليوم الأول من العدوان، الموافق 28 شباط/فبراير، ما أسفر عن استشهاد 168 طالبًا ومعلمًا، مؤكدًا أن "شهداء ميناب لم يكونوا مقاتلين، بل كانوا أطفالًا يحملون أحلامًا".

وأضاف أن 376 طفلًا دون سن الثامنة عشرة استشهدوا خلال "العدوان الأميركي الإسرائيلي"، فيما أُصيب أكثر من 33 ألف مدني، وتضررت 63 مستشفى، إلى جانب استهداف 195 منشأة مرتبطة بالبنية التحتية الصحية.

وأكد وزير الصحة الإيراني أن هذه المعطيات "تشكل دليلًا قاطعًا على الهجمات العشوائية ضد أهداف مدنية"، لافتًا إلى أن معهد باستور (أقدم مركز للأبحاث الطبية في إيران)، الذي وصفه بأنه "ركيزة أساسية في نظام الصحة العامة"، تعرض لضربة مباشرة.

وشدد ظفرقندي على أن "مهاجمة مدرسة أو مستشفى هي مهاجمة للمستقبل ولأسس الأخلاق"، مضيفًا أن النظام الصحي الإيراني "يواصل العمل بكل فخر ولن ننكسر"، وأن "الفريق الوطني للصحة يقف إلى جانب الشعب الإيراني في أي ظرف".

