المقال التالي إسرائيل تخطّط لموجة اغتيالات كبيرة في لبنان وإيران
إيران
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
06:28 |عراقجي: قواتنا المسلحة أسقطت طائرة أميركية من طراز إف-35 التي طالما تفاخروا بها.. هذه الطائرة كانت تمثل رمزًا للقوة الجوية الأميركية والتكنولوجيا العسكرية المتطورة
06:27 |وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: الكونغرس الأميركي أقرّ بعد أشهر من بدء الحرب بفقدان عشرات الطائرات الحربية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات
06:26 |نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس: المحادثات مع إيران تحرز تقدمًا جيدًا لكن واشنطن جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية في حال عدم التوصل إلى اتفاق
06:15 |سي إن إن عن مؤسس شركة متخصصة في أبحاث وتحليلات سوق الزيوت: أزمة زيت المحركات في أميركا غير مسبوقة منذ 1979
06:15 |سي إن إن: صناعة السيارات الأمريكية تواجه خطر نقص حاد في زيت المحركات بسبب الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز
06:14 |سي إن إن: بعض مناطق أمريكا تواجه نقصًا في زيت المحركات مع تحذيرات من نفاد زيوت المجموعة الثالثة القادمة من الخليج بحلول حزيران/يونيو
06:14 |سي إن إن عن الرئيسة التنفيذية لجمعية مصنعي الزيوت المستقلة: نقص زيت المحركات في أميركا شبه مؤكد والأزمة قد تستمر نحو عام قبل تحسن الإمدادات
06:13 |دائرة الأبحاث التابعة للكونغرس : 42 طائرة أمريكية فقدت أو تعرضت للتلف حتى الآن خلال الحرب مع إيران
06:12 |قرير لدائرة أبحاث الكونغرس عن الخسائر الأميركية: 7 طائرات من طراز "كي سي-135 ستراتوتانكر" - دُمرت اثنتان وتضررت خمس
06:11 |تقرير لدائرة أبحاث الكونغرس عن الخسائر الأميركية خلال الحرب على إيران: 4 طائرات من طراز "إف-15 إي سترايك إيغل" دُمرت
06:11 |تقرير لدائرة أبحاث الكونغرس عن الخسائر الأميركية: طائرة واحدة من طراز "إف-35 إيه" تضررت بنيران أرضية إيرانية
06:06 |إيران| نائب وزير الصحة: 43 مليونًا و658 ألفًا من السكان هم من الرجال و42 مليونًا و906 آلاف من النساء
06:05 |إيران| نائب وزير الصحة علي رضا رئيسي: وفقًا لآخر تعداد سكاني يبلغ عدد سكان البلاد 86 مليونًا و564 ألف نسمة
03:23 |وكالة فارس: زلزال بقوة 4.7 درجات يهز أجزاء من محافظة هرمزكان وشعر بها سكان قشم وهرمز ومناطق في بندر عباس
02:35 |"البنتاغون": خفضنا عدد الفرق القتالية بأوروبا من 4 إلى 3 بما يعيد مستوى انتشارها هناك إلى ما كانت عليه عام 2021
02:35 |"البنتاغون": مراجعة التموضع العسكري تهدف لدعم استراتيجية ترامب أميركا أولًا في أوروبا ومناطق أخرى
01:41 |بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: الجاني واللص - أميركا والكيان الصهيوني - باتا الآن يؤديان دور المدعي العام والقاضي في محاولة لتبييض جرائمهما
00:59 |بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: واشنطن أساءت من جديد استخدام مجلس الأمن لنشر أكاذيب ضدنا وضد برنامجنا النووي السلمي
00:59 |بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: أميركا تواصل انتهاك القانون الدولي من خلال فرض حصار بحري غير قانوني
00:51 |إيران| المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي: ادعاء القيادة المركزية الأميركية بأن مدرسة "الشجرة الطيبة" الابتدائية المستهدفة في ميناب تقع داخل "منشأة لإطلاق الصواريخ" هو ادعاء باطل لا أساس له من الصحة وكذبة شنيعة
00:51 |إيران| بقائي: هذا التشويه السافر محاولة واضحة للتغطية على الحقيقة المُرّة لهجمات 28 فبراير الصاروخية التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 170 طفلًا ومعلمًا في مذبحة مأساوية
00:51 |إيران| بقائي: استهداف مؤسسة تعليمية عاملة خلال ساعات الدوام المدرسي يُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وجريمة حرب واضحة
00:51 |إيران| بقائي: يجب محاسبة القادة العسكريين والسلطات الأميركية المسؤولين عن إصدار وتنفيذ هذا الهجوم الكارثي محاسبة كاملة بموجب القانون الدولي
00:50 |إيران| وزير الخارجية عباس عراقجي: بعد أشهر من بدء الحرب الكونغرس الأميركي أقر بفقدان عشرات الطائرات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات
00:50 |إيران| عراقجي: قواتنا المسلحة هي التي أسقطت طائرة أميركية من طراز "إف-35" التي طالما أُشيد بها