الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الخارجية الإيرانية: أميركا تحرّف التاريخ وعداؤها لنا بدأ عام 1953 وليس 1979

إيران

عراقجي: الكونغرس الأميركي أقرّ بفقدان عشرات الطائرات بمليارات الدولارات
🎧 إستمع للمقال
إيران

عراقجي: الكونغرس الأميركي أقرّ بفقدان عشرات الطائرات بمليارات الدولارات

2026-05-20 07:34
135

صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الكونغرس الأميركي أقرّ بعد أشهر من بدء الحرب بفقدان عشرات الطائرات الحربية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية نشرت اليوم الأربعاء 20 أيار/مايو 2026: إن "قواتنا المسلحة أسقطت طائرة أميركية من طراز إف-35 التي طالما تفاخروا بها"، لافتًا إلى أن هذه الطائرة كانت تمثل رمزًا للقوة الجوية الأميركية والتكنولوجيا العسكرية المتطورة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "مع الدروس التي تعلمناها والمعرفة التي اكتسبناها، فإن العودة إلى الحرب ستشهد مفاجآت كثيرة"، في إشارة واضحة إلى أن إيران باتت أكثر استعدادًا وقدرة على مواجهة أي عدوان مستقبلي.

وفي وقت سابق، أظهر تقرير لخدمة الأبحاث للكونغرس الأميركي أنه تم تدمير أو تضرر 42 طائرة أميركية أثناء النزاع مع إيران، معظمها من الطائرات المسيرة.
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران عباس عراقجي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
بزشكيان: العدو يسعى لتضييق الحصار الاقتصادي
بزشكيان: العدو يسعى لتضييق الحصار الاقتصادي
إيران منذ 15 دقيقة
 كابوس هرمز وباب المندب عنوان بارز في الصحف الإيرانية
 كابوس هرمز وباب المندب عنوان بارز في الصحف الإيرانية
إيران منذ 3 ساعات
حرس الثورة: أيّ عدوان جديد على إيران سيُقابل بضربات ساحقة
حرس الثورة: أيّ عدوان جديد على إيران سيُقابل بضربات ساحقة
إيران منذ 3 ساعات
الخارجية الإيرانية: أميركا تحرّف التاريخ وعداؤها لنا بدأ عام 1953 وليس 1979
الخارجية الإيرانية: أميركا تحرّف التاريخ وعداؤها لنا بدأ عام 1953 وليس 1979
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
بزشكيان: العدو يسعى لتضييق الحصار الاقتصادي
بزشكيان: العدو يسعى لتضييق الحصار الاقتصادي
إيران منذ 15 دقيقة
 بسبب عدوان
 بسبب عدوان "زئير الأسد".. شركة "إل عال" تتكبد خسائر بقيمة 69 مليون دولار أميركي  
عين على العدو منذ ساعة
"فايننشال تايمز": العالم يتجه نحو مرحلة متفاقمة من النقص في السلع الأساسية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
حرس الثورة: أيّ عدوان جديد على إيران سيُقابل بضربات ساحقة
حرس الثورة: أيّ عدوان جديد على إيران سيُقابل بضربات ساحقة
إيران منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة