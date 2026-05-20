صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الكونغرس الأميركي أقرّ بعد أشهر من بدء الحرب بفقدان عشرات الطائرات الحربية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية نشرت اليوم الأربعاء 20 أيار/مايو 2026: إن "قواتنا المسلحة أسقطت طائرة أميركية من طراز إف-35 التي طالما تفاخروا بها"، لافتًا إلى أن هذه الطائرة كانت تمثل رمزًا للقوة الجوية الأميركية والتكنولوجيا العسكرية المتطورة.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني: "مع الدروس التي تعلمناها والمعرفة التي اكتسبناها، فإن العودة إلى الحرب ستشهد مفاجآت كثيرة"، في إشارة واضحة إلى أن إيران باتت أكثر استعدادًا وقدرة على مواجهة أي عدوان مستقبلي.

وفي وقت سابق، أظهر تقرير لخدمة الأبحاث للكونغرس الأميركي أنه تم تدمير أو تضرر 42 طائرة أميركية أثناء النزاع مع إيران، معظمها من الطائرات المسيرة.



