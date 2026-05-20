أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الإدارة الأميركية تحرّف التاريخ، مشيرًا إلى أن عداءها لإيران بدأ عام 1953 وليس 1979.

وكتب بقائي في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" بمناسبة ذكرى ميلاد الدكتور محمد مصدق: "يصادف 19 مايو ذكرى ميلاد الدكتور محمد مصدق، رئيس وزراء إيران الشهير، الذي أُطيح بحكومته في انقلاب عنيف، خططت له ودعمته أميركا وبريطانيا، لمجرد دفاعه الحازم عن المصالح الوطنية لإيران، ومقاومته المستميتة ضد الهيمنة الخارجية، ومعارضته لنهب الثروة الوطنية".

وأضاف بقائي: "يتحدث المسؤولون الأميركيون مرارًا عن "47 عامًا" من المواجهة مع إيران. هذه الرواية هي تحريف متعمد للتاريخ.. إن العداء الأميركي للشعب الإيراني لم يبدأ عام 1979، بل بدأ منذ عام 1953".

وأردف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلًا: "لقد واجه الشعب الإيراني على مدى أكثر من 73 عامًا قائمة طويلة من التدخلات، العقوبات، التهديدات، والعدوان العسكري الأميركي".

واختتم بقائي منشوره بالقول: "إن إعادة قراءة إرث الدكتور مصدق والانقلاب البريطاني الأميركي عام 1953، تذكرنا بدرس واضح ودائم: الطريق المضمون الوحيد للحفاظ على الكرامة الوطنية، السيادة، المصالح الوطنية، والتنمية المستدامة، هو التمسك بالحقوق السيادية والاستقلال السياسي للبلاد".



