كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

الخارجية الإيرانية: أميركا تحرّف التاريخ وعداؤها لنا بدأ عام 1953 وليس 1979
2026-05-20 08:45
126

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الإدارة الأميركية تحرّف التاريخ، مشيرًا إلى أن عداءها لإيران بدأ عام 1953 وليس 1979.
وكتب بقائي في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" بمناسبة ذكرى ميلاد الدكتور محمد مصدق: "يصادف 19 مايو ذكرى ميلاد الدكتور محمد مصدق، رئيس وزراء إيران الشهير، الذي أُطيح بحكومته في انقلاب عنيف، خططت له ودعمته أميركا وبريطانيا، لمجرد دفاعه الحازم عن المصالح الوطنية لإيران، ومقاومته المستميتة ضد الهيمنة الخارجية، ومعارضته لنهب الثروة الوطنية".

وأضاف بقائي: "يتحدث المسؤولون الأميركيون مرارًا عن "47 عامًا" من المواجهة مع إيران. هذه الرواية هي تحريف متعمد للتاريخ.. إن العداء الأميركي للشعب الإيراني لم يبدأ عام 1979، بل بدأ منذ عام 1953".

وأردف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قائلًا: "لقد واجه الشعب الإيراني على مدى أكثر من 73 عامًا قائمة طويلة من التدخلات، العقوبات، التهديدات، والعدوان العسكري الأميركي".

واختتم بقائي منشوره بالقول: "إن إعادة قراءة إرث الدكتور مصدق والانقلاب البريطاني الأميركي عام 1953، تذكرنا بدرس واضح ودائم: الطريق المضمون الوحيد للحفاظ على الكرامة الوطنية، السيادة، المصالح الوطنية، والتنمية المستدامة، هو التمسك بالحقوق السيادية والاستقلال السياسي للبلاد".
 

الكلمات المفتاحية
الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران إسماعيل بقائي
