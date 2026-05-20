كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عين على العدو

إصابة قائد اللواء 401 وجنود آخرين في انفجار محلّقة لحزب الله داخل مبنى يتحصنون فيه 
2026-05-20 09:56
في الوقت الذي يبدو فيه العدو "الإسرائيلي" مذعورًا من قوة حزب الله واقتدار مجاهديه الذين يفاجئون جيش الاحتلال يومًا بعد يوم بعمليات نوعية لم يحسب لها حسابًا، أفاد إعلام العدو بأنّ محلّقة مفخخة تابعة لحزب الله تعمل بتقنية الألياف البصرية انفجرت داخل مبنى يتحصن فيه الجيش "الإسرائيلي"، في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة قائد اللواء 401 وعدد من الجنود. 

في هذا السياق، نقل موقع "والا الإسرائيلي" عن مصادر عسكرية أن قائد لواء المدرعات 401 في الجيش الإسرائيلي أصيب، اليوم الأربعاء، مع عدد من جنود اللواء جراء هجوم مسيرة انقضاضية أطلقها "مقاتلو" حزب الله باتجاه مبنى تحصن فيه جنود الاحتلال جنوبي لبنان.

كما أشارت وسائل إعلام "إسرائيلية" إلى هبوط مروحية عسكرية، في مستشفى رمبام، على متنها عدد من الإصابات في صفوف جيش الاحتلال.

هذا؛ وقدّر مصدر عسكري أن الطائرة المسيّرة كانت تعمل بتقنية الألياف الضوئية، وشغّلت من مسافة تتراوح بين 15 و20 كيلومترًا.

بإجماع 110 أعضاء.. حلّ الكنيست بالقراءة التمهيدية
 "معاريف": المدينة المركزية في الشمال في طريقها لخسارة نصف "سكانها"
محلل "إسرائيلي": دول الخليج تتوسّل ترامب لمهاجمة إيران
 بسبب عدوان "زئير الأسد".. شركة "إل عال" تتكبد خسائر بقيمة 69 مليون دولار أميركي  
الإعلام الحربي ينشر: وَظَنُّوا أَنّهم مانعَتهم حُصونهم
بصيرة المقاومة النافذة في الميدان.. سقوط علم المحتل في البياضة
المقاومة الإسلاميّة تستهدف تجمّعين لآليّات وجنود العدوّ في رشاف ودبل
