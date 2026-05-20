في الوقت الذي يبدو فيه العدو "الإسرائيلي" مذعورًا من قوة حزب الله واقتدار مجاهديه الذين يفاجئون جيش الاحتلال يومًا بعد يوم بعمليات نوعية لم يحسب لها حسابًا، أفاد إعلام العدو بأنّ محلّقة مفخخة تابعة لحزب الله تعمل بتقنية الألياف البصرية انفجرت داخل مبنى يتحصن فيه الجيش "الإسرائيلي"، في جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابة قائد اللواء 401 وعدد من الجنود.

في هذا السياق، نقل موقع "والا الإسرائيلي" عن مصادر عسكرية أن قائد لواء المدرعات 401 في الجيش الإسرائيلي أصيب، اليوم الأربعاء، مع عدد من جنود اللواء جراء هجوم مسيرة انقضاضية أطلقها "مقاتلو" حزب الله باتجاه مبنى تحصن فيه جنود الاحتلال جنوبي لبنان.

كما أشارت وسائل إعلام "إسرائيلية" إلى هبوط مروحية عسكرية، في مستشفى رمبام، على متنها عدد من الإصابات في صفوف جيش الاحتلال.

هذا؛ وقدّر مصدر عسكري أن الطائرة المسيّرة كانت تعمل بتقنية الألياف الضوئية، وشغّلت من مسافة تتراوح بين 15 و20 كيلومترًا.

