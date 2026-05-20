كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

عربي ودولي

الرئيس الصيني: يجب إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بأسرع وقت

2026-05-20 10:00
حذّر الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال لقائه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، من أن الوضع في منطقة شرق غرب آسيا  (الشرق الأوسط ومنطقة الخليج) يمر بمرحلة حاسمة بين الحرب والسلام"، مشددًا على ضرورة إنهاء الحرب العدوانية على إيران، في أسرع وقت ممكن.

هذا؛ ونقل التلفزيون الصيني الرسمي عن الرئيس شي جين بينغ قوله، خلال لقائه مع بوتين في بكين اليوم الأربعاء (20 أيار/مايو 2026): "من الضروري وقف الأعمال العدائية، بشكل كامل، في أسرع وقت ممكن".

كما أكد الرئيس الصيني، والذي كان قد أجرى محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أربعة أيام، أن استئناف الحرب على إيران أمر غير مقبول، ومواصلة المفاوضات لحل القضايا أمر بالغ الأهمية. وقال إن :"إنهاء النزاع سريعًا سيساعد في الحد من التأثير السلبي على استقرار إمدادات الطاقة واستمرارية سلاسل الإنتاج والخدمات اللوجستية ونظام التجارة الدولية". وتابع شي: "يشهد الوضع الدولي الراهن تحولات جوهرية، ويواجه العالم خطر العودة إلى قانون الغاب". وأضاف: "في هذا السياق، تتضح أكثر فأكثر الطبيعة التقدمية والعلمية والقيمة الواقعية لمعاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الصين وروسيا".

في هذا السياق، أفادت وكالة أنباء شينخوا بأن رئيسي الصين وروسيا اتفقا على تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي قد وصل إلى العاصمة الصينية بكين، في زيارة رسمية، تستغرق يومين، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، بدعوة من نظيره. تتزامن هذه الزيارة الرسمية مع الذكرى الخامسة والعشرين لمعاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون، وهي وثيقة أساسية في العلاقات بين موسكو وبكين. 

وفقًا لمصادر روسية، من المتوقع أن يناقش بوتين وشي العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية. سيحضران، أيضًا، حفل افتتاح العام الدراسي الروسي والصيني.

إضافةً إلى ذلك، سيناقش بوتين التعاون التجاري والاقتصادي مع رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ. كما أعلن الكرملين أنه بعد العشاء الرسمي، والذي يقيمه الرئيس الصيني على شرف نظيره الروسي، سيعقدان اجتماعًا سريًا لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، خلال جلسة شاي غير رسمية.

روسيا الصين العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
