غزة: مصابون في غارات
غزة: مصابون في غارات "إسرائيلية" على منازل ونقاط أمنية

2026-05-20 10:32
في اليوم الـ٢٢٣ من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق في مناطق قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينيَّين اثنين وإصابة آخرين، في قصف "إسرائيلي"، على قطاع غزة خلال ٢٤ ساعة. ولليوم الثاني على التوالي، يواصل جيش الاحتلال قصف منازل فلسطينية بعد إعطاء إشارة إخلاء.

وقصفت طائرات حربية "إسرائيلية" منزلًا يعود لعائلة عوني أبو شمالة، في مخيم البريج وسط قطاع غزة، بعد اتصال ضابط المخابرات بجيرانه.

وفي غزة، أُصيب خمسة فلسطينيين في غارة "إسرائيلية" على منزل قرب مسجد فلسطين وسط المدينة. كما أُصيب فلسطينيان إثر إطلاق مُسيَّرة "إسرائيلية" صاروخًا على نقطة أمنية، في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد الفلسطيني بدر أهل (٢٩ عامًا)، وأُصيب آخرون في غارة "إسرائيلية" على سيارة بحي الرمال وسط مدينة غزة. وفي وقت سابق، استشهد الطفل محمد الرقب (١٤ عامًا) متأثرًا بجراح أُصيب بها في قصف إسرائيلي سابق قرب خان يونس.

ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء ٨٨٠، إضافةً إلى ٢٦٠٥ مصابين، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين ٧٧٦ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة، في تقريرها، إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٢٧٧٢، والمصابين ١٧٢٧٠٧.

سرايا القدس تنعى كوكبة من قادة الاختصاصات ارتقوا في معركة طوفان الأقصى
