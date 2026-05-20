حذّر حرس الثورة الإسلامية في إيران من أن أي تكرار للعدوان على إيران سيقابل بردّ واسع وعنيف، مؤكداً أنّ الضربات المقبلة ستكون: "في أماكن لا يتوقعها الأعداء، وستؤدي إلى "تدمير شديد".

وقال في بيان: "ليعلم العدو الأمريكي-الصهيوني، والذي لم يتعلّم من الهزائم الكبرى والاستراتيجية المتكررة أمام الثورة الإسلامية، وفتح مجددًا باب التهديد، أننا لمّا نستخدم بعد جميع قدرات الثورة الإسلامية ضدهم؛ على الرغم من مهاجمتهم إيانا بكل ما تحمله قدرات جيشين يُعدّان من الأعلى كلفة في العالم، ".

وأضاف: "لكن إذا تكرر العدوان على إيران، فإن الحرب الإقليمية التي وُعد بها ستتجاوز هذه المرة حدود المنطقة، وستوجّه لكم ضربات ساحقة في أماكن لا تتوقعونها، وستسقطكم في هاوية الهزيمة والدمار".

وختم البيان بالقول: "نحن أهل حرب، وستشاهدون قوتنا في ميدان المعركة، لا في البيانات الجوفاء وصفحات الإنترنت الافتراضية".

