الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي  كابوس هرمز وباب المندب عنوان بارز في الصحف الإيرانية

إيران

حرس الثورة: أيّ عدوان جديد على إيران سيُقابل بضربات ساحقة
🎧 إستمع للمقال
إيران

حرس الثورة: أيّ عدوان جديد على إيران سيُقابل بضربات ساحقة

2026-05-20 10:46
125

حذّر حرس الثورة الإسلامية في إيران من أن أي تكرار للعدوان على إيران سيقابل بردّ واسع وعنيف، مؤكداً أنّ الضربات المقبلة ستكون: "في أماكن لا يتوقعها الأعداء، وستؤدي إلى "تدمير شديد".

وقال في بيان: "ليعلم العدو الأمريكي-الصهيوني، والذي لم يتعلّم من الهزائم الكبرى والاستراتيجية المتكررة أمام الثورة الإسلامية، وفتح مجددًا باب التهديد، أننا لمّا نستخدم بعد جميع قدرات الثورة الإسلامية ضدهم؛ على الرغم من مهاجمتهم إيانا بكل ما تحمله قدرات جيشين يُعدّان من الأعلى كلفة في العالم، ". 

وأضاف: "لكن إذا تكرر العدوان على إيران، فإن الحرب الإقليمية التي وُعد بها ستتجاوز هذه المرة حدود المنطقة، وستوجّه لكم ضربات ساحقة في أماكن لا تتوقعونها، وستسقطكم في هاوية الهزيمة والدمار".

وختم البيان بالقول: "نحن أهل حرب، وستشاهدون قوتنا في ميدان المعركة، لا في البيانات الجوفاء وصفحات الإنترنت الافتراضية".

الكلمات المفتاحية
حرس الثورة الاسلامية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
بزشكيان: العدو يسعى لتضييق الحصار الاقتصادي
بزشكيان: العدو يسعى لتضييق الحصار الاقتصادي
إيران منذ 16 دقيقة
 كابوس هرمز وباب المندب عنوان بارز في الصحف الإيرانية
 كابوس هرمز وباب المندب عنوان بارز في الصحف الإيرانية
إيران منذ 3 ساعات
حرس الثورة: أيّ عدوان جديد على إيران سيُقابل بضربات ساحقة
حرس الثورة: أيّ عدوان جديد على إيران سيُقابل بضربات ساحقة
إيران منذ 3 ساعات
الخارجية الإيرانية: أميركا تحرّف التاريخ وعداؤها لنا بدأ عام 1953 وليس 1979
الخارجية الإيرانية: أميركا تحرّف التاريخ وعداؤها لنا بدأ عام 1953 وليس 1979
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
بزشكيان: العدو يسعى لتضييق الحصار الاقتصادي
بزشكيان: العدو يسعى لتضييق الحصار الاقتصادي
إيران منذ 16 دقيقة
 بسبب عدوان
 بسبب عدوان "زئير الأسد".. شركة "إل عال" تتكبد خسائر بقيمة 69 مليون دولار أميركي  
عين على العدو منذ ساعة
"فايننشال تايمز": العالم يتجه نحو مرحلة متفاقمة من النقص في السلع الأساسية
عربي ودولي منذ 3 ساعات
حرس الثورة: أيّ عدوان جديد على إيران سيُقابل بضربات ساحقة
حرس الثورة: أيّ عدوان جديد على إيران سيُقابل بضربات ساحقة
إيران منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة