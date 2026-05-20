كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

"فايننشال تايمز": العالم يتجه نحو مرحلة متفاقمة من النقص في السلع الأساسية

2026-05-20 10:58
حذّرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية من أن العالم يتجه نحو مرحلة متفاقمة من النقص في الشحنات المحملة بالسلع الأساسية، لافتة إلى أن تراجع المخزونات سيدفع الأسواق إلى دخول ما وصفته بـ"حقبة النقص الفعلي".

كما أوضحت الصحيفة أنّ توقف صادرات أنواع محددة، من النفط الخام والمنتجات المكررة، يجعل من الصعب إيجاد بدائل بسيطة أو سريعة، مشيرة إلى أن تعويض الطاقة التكريرية المفقودة يحتاج إلى وقت طويل وكلفة مالية مرتفعة.

ورأت الصحيفة أن تداعيات النقص لا تقتصر على قطاع الطاقة فقط، تمتد أيضًا لتشمل إمدادات الهيليوم والميثانول والفوسفات واليوريا والأمونيا والكبريت، وهي مواد أساسية تدخل في قطاعات صناعية وزراعية متعددة.

في ختام مقاربتها، بيّنت الصحيفة أن تراجع إمدادات السلع الأساسية المستخدمة في صناعة الأسمدة الكيميائية من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الغذائي العالمي، ما ينذر بتداعيات واسعة على الأمن الغذائي والأسواق الدولية.

 بسبب عدوان
