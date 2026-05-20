حذّرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية من أن العالم يتجه نحو مرحلة متفاقمة من النقص في الشحنات المحملة بالسلع الأساسية، لافتة إلى أن تراجع المخزونات سيدفع الأسواق إلى دخول ما وصفته بـ"حقبة النقص الفعلي".

كما أوضحت الصحيفة أنّ توقف صادرات أنواع محددة، من النفط الخام والمنتجات المكررة، يجعل من الصعب إيجاد بدائل بسيطة أو سريعة، مشيرة إلى أن تعويض الطاقة التكريرية المفقودة يحتاج إلى وقت طويل وكلفة مالية مرتفعة.

ورأت الصحيفة أن تداعيات النقص لا تقتصر على قطاع الطاقة فقط، تمتد أيضًا لتشمل إمدادات الهيليوم والميثانول والفوسفات واليوريا والأمونيا والكبريت، وهي مواد أساسية تدخل في قطاعات صناعية وزراعية متعددة.

في ختام مقاربتها، بيّنت الصحيفة أن تراجع إمدادات السلع الأساسية المستخدمة في صناعة الأسمدة الكيميائية من شأنه أن يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الغذائي العالمي، ما ينذر بتداعيات واسعة على الأمن الغذائي والأسواق الدولية.

