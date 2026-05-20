كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

2026-05-20 10:59
نعت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأربعاء 20 أيار/مايو 2026، كوكبة من قادة الاختصاصات العسكرية الذين ارتقوا شهداء خلال الملاحم البطولية في معركة طوفان الأقصى المباركة.

والشهداء هم: 
- الشهيد القائد يوسف عوني خطاب (قائد سلاح المدفعية - لواء الوسطى)
- الشهيد القائد صلاح شعبان إسماعيل (قائد وحدة القنص - لواء الوسطى)
- الشهيد القائد إيهاب فؤاد صالح (قائد في وحدة أمن السرايا المركزية - لواء الشمال)
- الشهيد القائد هاشم محمد حرب عفانة (قائد فصيل - وحدة أمن السرايا المركزية - لواء الشمال)
- الشهيد القائد حمودة شفيق قشطه (قائد فصيل - وحدة أمن السرايا المركزية - لواء رفح)
- الشهيد القائد نائل محمد الدالي (قائد فصيل إسناد - كتيبة القرارة - لواء خانيونس)
- الشهيد القائد حسن مروان البنا (قائد فصيل - وحدة التصنيع الحربي - لواء غزة) 
- الشهيد القائد إسماعيل خضر شلوف (قائد فصيل - وحدة التنظيم والإدارة المركزية - لواء غزة)
- الشهيد القائد إبراهيم جمال الشيخ علي (قائد فصيل - وحدة العمليات المركزية - لواء الوسطى)
- الشهيد القائد زهير رجب العمصي (قائد فصيل - وحدة المعلومات المركزية - لواء رفح)
- الشهيد القائد طارق أنيس الدحدوح (قائد فصيل - ملف التسليح - لواء غزة)
- الشهيد القائد نهاد منير السمك (قائد فصيل - ملف التسليح - لواء غزة)
- الشهيد القائد زياد عادل دهليز (قائد فصيل - أمن الموقع العسكري - لواء رفح)
 

