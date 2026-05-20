توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا في لبنان، غائمًا جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث تكون دون معدلاتها الموسمية. تهطل أمطار متفرقة صباحًا مصحوبة برياح ناشطة 50 كم/س، مع احتمال حدوث برق ورعد، على أن تخف تدريجًا اعتبارًا من بعد الظهر حيث يستقر الطقس في الفترة المسائية مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات.

الحال العامة

يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط اعتبارًا من ظهر هذا اليوم بمنخفض جوي مصدره جنوب غرب تركيا يؤدي إلى طقس متقلب وماطر مع انخفاض بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة، ويستمر حتى مساء الخميس حيث يتحول إلى مستقر.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر أيار: بيروت بين 18 و 27، طرابلس بين 15 و 25، وزحلة بين 13 و 27 درجة.

الطقس المتوقع

- الأربعاء: غائم إجمالًا مع بداية انخفاض درجات الحرارة ابتداء من فترة بعد الظهر وهطول أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانًا مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة تصل الى 75 كم/س شمالًا د تؤدي إلى ارتفاع موج البحر لحدود المترين وتشكّل الضباب.

- الخميس: غائم جزئيًا إلى غائم أحيانًا مع انخفاض بدرجات الحرارة حيث تكون دون معدلاتها الموسمية. تهطل أمطار متفرقة صباحًا مصحوبة برياح ناشطة 50 كم/س، مع احتمال حدوث برق ورعد، على أن تخف تدريجًا اعتبارًا من بعد الظهر حيث يستقر الطقس في الفترة المسائية مع استمرار تكوّن الضباب على المرتفعات.

- الجمعة: غائم جزئيًا بالإجمال مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل ودون تعديل يذكر على الساحل مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

- السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال وانخفاضها في الداخل مع بقاء تكوّن الضباب على المرتفعات.

- الحرارة على الساحل من 19 الى 24 درجة، فوق الجبال من 10 الى 17 درجة، في الداخل من 10 الى 22 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 50 كم/س وتشتد أحيانا لتصل الى 75 كم/س شمال البلاد.

- الانقشاع: سيىء بسبب الأمطار والضباب الكثيف على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 85 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج إلى مائج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.

- الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.

