أعلنت شركة طيران "إل عال الإسرائيلية"، صباح اليوم الأربعاء، نتائجها للربع الأول من العام 2026. إذ وفقًا موقع "غلوبس" الاقتصادي، فقد تأثرت نتائج الشركة بشكل خاص بعملية (عدوان) "زئير الأسد"، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود. وبالتالي، اختتمت الشركة الربع الأول من العام 2026 بخسارة صافية للمساهمين بلغت 68.9 مليون دولار أميركي، وهي أول خسارة لها منذ الربع الأول من العام 2023. ويُقارن هذا بربح قدره 92.8 مليون دولار أمريكي، في الربع المقابل من العام الماضي.

وفقًا الموقع "الإسرائيلي" الاقتصادي، بدأ الضرر يطال إيرادات الشركة، حيث تأثرت أيضًا بارتفاع أسعار الوقود وقوة "الشيكل" مقابل الدولار. وسجلت الشركة إيرادات بلغت 562.4 مليون دولار، بانخفاض حاد قدره 27% مقارنةً بالمرحلة نفسها من العام الماضي.

وتابع "غلوبس": "في الوقت نفسه، تستمر حصة شركة "إل عال" في السوق بالانخفاض في مطار بن غوريون (38% في الربع الأول من هذا العام)، بينما تؤجل شركات طيران أخرى (مثل الخطوط الجوية الأميركية والخطوط الجوية البريطانية) استئناف رحلاتها إلى "إسرائيل"، في ظل التوترات واحتمالية تجدد الحرب مع إيران.

وأضاف الموقع :" كما هو معلوم، حققت "إل عال" أرباحًا طائلة منذ اندلاع حرب (عدوان) "السيوف الحديدية"، بلغت قيمتها الإجمالية مليار دولار تقريبًا. وخلال العامين الأولين من الحرب، سمحت لها هيمنتها على السوق بالحفاظ على معدلات إشغال عالية وأسعار مرتفعة".

وأشار الموقع الاقتصادي إلى أن المستثمرين بدأوا في تقييم الوضع بعد انتهاء الحرب، وفي الربع الأخير، انخفض سهم "إل عال" بنسبة كبيرة. تبلغ قيمة أسهم الشركة 30% من قيمتها السوقية، ويتم تداولها بقيمة 7.16 مليار شيكل. أما العائد، خلال العام الماضي، فلم يتجاوز 4%. ويمتلك المساهم المسيطر كيني روزنبرغ 42.4% من أسهم الشركة، بقيمة تتجاوز 3 مليارات شيكل".

