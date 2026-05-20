كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

حمادة ينتقد صمت السلطة على استهداف العدو لطواقم الإسعاف والمراكز الصحية
2026-05-20 13:46
انتقد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، صمت السلطة اللبنانية حيال استهداف العدو "الإسرائيلي" للمراكز الصحية والإسعافية، مشيرًا إلى أنه من غير المفهوم موقف السلطة أنها "لا تحرك ساكنًا، ولا تتخذ موقفًا تجاه استهداف العدو الصهيوني لطواقم الإسعاف وللمراكز الصحية خلال العدوان على لبنان".

وخلال كلمته في الاحتفال الحاشد الذي اقيم بمناسبة ذكرى مرور أربعين يومًا على استشهاد المسعف في الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية الشهيد وسيم عبد الكريم مطر، والذي أقيم في باحة منزل ذويه في الهرمل أشار حمادة إلى "جهود وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، الحاضر الوحيد وصاحب الصوت المرتفع، أولًا كعداد لشهداء العمل الصحي، وكمطالب للهيئات الدولية، لتتخذ موقفا إنسانيا تجاه العدوان الصهيوني بحق الطاقم الصحي والطبي". 
 
ورأى حمادة أنه "لا يوجد أنقى من هذه الوظيفة وهذه الرسالة الإنسانية، وليس هناك أشرف من أن تعالج مريضًا، أو أن تطبب جريحًا، أو أن تنقذ من دمر العدو جدران منزله على رأسه، ولذلك نفهم لما هذه الرسالة محل استهداف من قبل العدو الصهيوني اللا إنساني".

لبنان الهيئة الصحية الإسلامية الشهداء ايهاب حمادة العدوان الصهيوني
