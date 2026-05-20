كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

بزشكيان: العدو يسعى لتضييق الحصار الاقتصادي
بزشكيان: العدو يسعى لتضييق الحصار الاقتصادي

2026-05-20 13:50
قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن "العدو يظن بأنه قادر على تقويض قدرات البلاد وثنيها عن الصمود من خلال الضغوط الإقتصادية والعقوبات والقيود، مؤكدًا ضرورة اعتماد أساليب جديدة والأخذ بزمام المبادرة للتغلب على المشاكل من منظور جديد.

كلام بزشكيان جاء خلال الاجتماع الموسع للمحافظين الذي عقد اليوم الاربعاء بمشاركة وزراء الاقتصاد والصناعة والنفط والداخلية، لبحث آخر أوضاع المحافظات وإدارة تبعات الحرب وتأمين الاحتياجات الأساسية والتنسيق لاستمرار تقديم الخدمات.

بزشكيان أوضح أن العدو يسعى لاستغلال الضغوط الناجمة عن العقوبات بهدف فرض حصار اقتصادي، وإن شرط تحييد هذه الضغوط هو الإيمان بالشعب والاستخدام الأقصى لطاقات النخب والمبدعين.

كما شدد على ضرورة تغيير المناهج وتعزيز روح الإبداع والدفع بالطاقات الوطنية نحو الرقي والازدهار، مبيّنًا أن الأساليب التقليدية لم تعد قادرة على معالجة المشاكل المعقدة الراهنة في البلاد، محذرًا من أن العدو يسعى لاستغلال الضغوط الناجمة عن العقوبات بهدف فرض المزيد من الحصار الاقتصادي على إيران.

