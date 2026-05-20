أكد مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين أن "أسرى سجن النقب يواجهون أوضاعًا مأساوية مع انتشار الحشرات والبعوض والفطريات داخل الأقسام تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة".

وأشار المكتب، في بيان، إلى أن "عددًا من الأسرى يعانون أمراضًا جلدية معدية، أبرزها "السكايبوس"، وسط انعدام النظافة والرعاية الصحية واستمرار الاكتظاظ".

ولفت إلى أن "إدارة السجون تواصل سياسة التجويع عبر تقديم وجبات سيئة وقليلة الكمية، ما تسبب بحالات هزال ونقص حاد في الأوزان".

وتابع قائلًا إن "الأسرى يشتكون من تقليص "الفورة" ونقص الملابس الصيفية والاكتفاء بغيار واحد لكل أسير، إلى جانب سحب الفرشات لساعات طويلة يوميًا".

وأكد أن "عشرات الأسرى بحاجة لعلاج عاجل في ظل استمرار الإهمال الطبي ورفض تقديم العلاج للأمراض الجلدية والإصابات وآلام الأسنان".

