كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

إيران

بحرية حرس الثوري: عبور 26 سفينة عبر مضيق هرمز بتنسيق وتأمين من قواتنا
2026-05-20 16:51
أعلنت قيادة بحرية الحرس الثوري الإسلامي في إيران أنّ 26 سفينة، بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن أخرى، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بتنسيق وتأمين من قوات بحرية حرس الثورة.

وأكدت القيادة أنّ عبور السفن من مضيق هرمز يتم بعد الحصول على تصريح وبالتنسيق مع بحرية حرس الثورة.

وفي وقتٍ سابق، أفاد التلفزيون الإيراني بأنّ أطرافًا أوروبيين دخلوا في مفاوضات مع القوة البحرية التابعة لحرس الثورة، وذلك في أعقاب عبور سفن تابعة لدول من شرق آسيا للمنطقة.

ووفقًا للتلفزيون، فإنّ النظام الملاحي الإيراني في مضيق هرمز لا يزال قائمًا ومطبّقًا، بحيث يكون الدخول من جنوب جزيرة هرمز والخروج من جنوب جزيرة لارك، مؤكّدًا أنّ منظومة المراقبة في المضيق مستمرة وذكية وتتمّ عبر دوريات متواصلة.

