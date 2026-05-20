أعلنت قيادة بحرية الحرس الثوري الإسلامي في إيران أنّ 26 سفينة، بينها ناقلات نفط وسفن حاويات وسفن أخرى، عبرت مضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بتنسيق وتأمين من قوات بحرية حرس الثورة.

وأكدت القيادة أنّ عبور السفن من مضيق هرمز يتم بعد الحصول على تصريح وبالتنسيق مع بحرية حرس الثورة.

وفي وقتٍ سابق، أفاد التلفزيون الإيراني بأنّ أطرافًا أوروبيين دخلوا في مفاوضات مع القوة البحرية التابعة لحرس الثورة، وذلك في أعقاب عبور سفن تابعة لدول من شرق آسيا للمنطقة.

ووفقًا للتلفزيون، فإنّ النظام الملاحي الإيراني في مضيق هرمز لا يزال قائمًا ومطبّقًا، بحيث يكون الدخول من جنوب جزيرة هرمز والخروج من جنوب جزيرة لارك، مؤكّدًا أنّ منظومة المراقبة في المضيق مستمرة وذكية وتتمّ عبر دوريات متواصلة.

