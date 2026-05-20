شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الاسلامية وأهالي بلدة بوداي والجوار الشهيد المجاهد محمود عاصم شمص ( كربلا )، حيث استقبل النعش الطاهر للشهيد في باحة حسينية الوعد الصادق بنثر الورود والأرز.

وبعد تأدية ثلة من المجاهدين مراسم العهد والولاء ، ألقى مسؤول قسم الثقافة والتبليغ لحزب الله في منطفة البقاع سماحة الشيخ تامر حمزة كلمة قيادة حزب الله ، حيث أكد خلالها " على المضي في خيار المقاومة وعلى التمسك بسلاح المقاومة الذي يمثل عنوان كرامتنا وعزتنا مهما تعاظمت التهديدات وحيا سماحته عوائل الشهداء على عظيم ما يقدموه ".

ثم انطلق موكب التشييع تقدمه فضيلة الشيخ تامر حمزة الى جانب حشد من الفاعليات العلمائية والحزبية والبلدية والإختيارية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهل الاعزاء .

بعدها جاب المشيعون الطريق الرئيسي وصولا الى جامع السيدة زينب ( ع ) ، وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا ولـ"إسرائيل".

وأمَّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام البلدة فضيلة الشيخ جميل شمص ونقل بعدها الجثمان الى بيروت ليوارى بعدها الشهيد في الثرى إلى جانب من سبقه في رحلة الجهاد والشهادة.

