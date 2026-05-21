دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وعدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأربعاء 20/05/2026، 24 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:



1- أمس الثلاثاء 20-05-2026 استهداف موقع هضبة العجل وثكنات أفيفيم، راميم (هونين)، راموت نفتالي ومعاليه غولاني بأسراب من المسيّرات الانقضاضيّة.



2- السّاعة 00:20 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخيّة.



3- السّاعة 00:40 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دبل بصلية صاروخيّة.



4- السّاعة 10:00 استهداف مرابض مدفعيّة جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة يارون بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.



5- السّاعة 10:30 استهداف مرابض مدفعيّة جيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة بنت جبيل بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.



6- السّاعة 11:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعيّة.



7- السّاعة 12:20 استهداف دبّابة ميركافا عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.



8- السّاعة 12:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة شمع بصليةٍ صاروخية.



9- السّاعة 14:00 تصدي لقوّة مركّبة من جيش العدوّ الإسرائيليّ تتقدّم باتّجاه بلدة حدّاثا من ناحية حيّ البيدر، وعند وصولها إلى محيط البركة استهدفها المجاهدون بقذائف المدفعيّة وصليات صاروخيّة متواصلة على مدى نصف ساعة.



10- السّاعة 15:20 استهداف جرّافة D9 بمحلّقة انقضاضيّة، ودبّابة ميركافا بالأسلحة الصاروخيّة في محيط بركة حدّاثا وتحقيق إصابات مؤكّدة.



11- السّاعة 15:20 استهداف دبابّة ميركافا ثانية عند حيّ البيدر في بلدة حدّاثا بصاروخ موجّه وتحقيق إصابة مؤكّدة وقد شوهدت تحترق، في حين استهدفوا حامية الدبّابة بصلية صاروخيّة.



12- السّاعة 15:25 استهداف جرّافة إسرائيلية ثانية، استقدمت لسحب الآليّات المستهدفة، في بلدة حدّاثا بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.



13- السّاعة 15:40 استهداف دبّابة ميركافا ثالثة بمحيط الملعب في بلدة حدّاثا بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة، تبعها صليات صاروخيّة على تجمّعات العدوّ المساندة.



14- السّاعة 16:30 استهداف مع قوّة مشاة تؤازرها دبابتَي ميركافا تقدّمت نحو حسينيّة بلدة حدّاثا بالأسلحة الخفيفة والمباشرة وإيقاع فيها إصابات مؤكّدة، ما أجبر العدوّ على سحب إصاباته تحت غطاء دخانيّ كثيف.



15- السّاعة 16:50 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة راج في بلدة دير سريان بصليةٍ صاروخية.



16- بين الساعة 15:45 والساعة 16:50 استهداف ثلاثة تجمّعات لقوّات العدوّ عند أطراف بلدة حدّاثا بصلياتٍ صاروخيّة متكرّرة.



17- السّاعة 17:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند البيدر في أطراف بلدة حدّاثا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.



18- السّاعة 17:15 استهداف دبّابة ميركافا رابعة بمحيط البركة في بلدة حدّاثا بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.



19- السّاعة 17:25 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ بمحيط البركة في بلدة حدّاثا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.



20- السّاعة 17:50 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط بلدة حدّاثا بصلية صاروخيّة.



21- السّاعة 18:30 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.



22- السّاعة 19:10 تصدي لطائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ من نوع "هرمز 450 - زیك" في أجواء القطاع الأوسط بصاروخ أرض جوّ.



23- السّاعة 19:15 استهداف تجمّع لآليات و جنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البياضة بمسيّرة انقضاضيّة.



24- السّاعة 20:00 استهداف تجمّع لآليات و جنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الناقورة بمسيّرة انقضاضيّة.





إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.





