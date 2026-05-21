كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

بقائي: مستعدون للرد على أي عدوان
بقائي: مستعدون للرد على أي عدوان

2026-05-21 01:07
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن برنامج إيران النووي خضع لأقوى عمليات التفتيش في التاريخ، متسائلاً: "لماذا ينبغي نقل موادنا المخصبة إلى دولة أخرى؟"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي عام 2015 رغم تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت التزام طهران الكامل ببنوده.

وأضاف بقائي أن واشنطن فرضت عقوبات على إيران واغتالت الجنرال قاسم سليماني، معتبراً أن أوروبا تشهد حالياً "تطبيعاً خطيراً لانتهاك القانون". وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أوضح أن إيران تضمن المرور الآمن فيه دون المساس بسيادتها، مؤكداً عدم السماح للدول المعتدية بالعبور.

وحول الحرب والتوترات الإقليمية، قال بقائي: "هم من بدأوا الحرب ونحن ندافع عن وطننا، ولا توجد تهديدات إيرانية وشيكة لأمريكا"، مؤكداً أن بلاده مستعدة لكل السيناريوهات وأن القوات المسلحة الإيرانية سترد بقوة على أي عدوان.

الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
قاليباف: تحركات العدو تدل على أنه يسعى لجولة حرب جديدة وقد عززنا قدراتنا
بحرية حرس الثوري: عبور 26 سفينة عبر مضيق هرمز بتنسيق وتأمين من قواتنا
الخارجية الإيرانية: أميركا تحرّف التاريخ وعداؤها لنا بدأ عام 1953 وليس 1979
بقائي ردًا على ادعاءات واشنطن بشأن استقرار مضيق هرمز: الكذبة المقبلة لتبرير الحرب
بقائي: من خان في السرّ سيُفضح في العلن
