أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن برنامج إيران النووي خضع لأقوى عمليات التفتيش في التاريخ، متسائلاً: "لماذا ينبغي نقل موادنا المخصبة إلى دولة أخرى؟"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي عام 2015 رغم تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أكدت التزام طهران الكامل ببنوده.

وأضاف بقائي أن واشنطن فرضت عقوبات على إيران واغتالت الجنرال قاسم سليماني، معتبراً أن أوروبا تشهد حالياً "تطبيعاً خطيراً لانتهاك القانون". وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أوضح أن إيران تضمن المرور الآمن فيه دون المساس بسيادتها، مؤكداً عدم السماح للدول المعتدية بالعبور.

وحول الحرب والتوترات الإقليمية، قال بقائي: "هم من بدأوا الحرب ونحن ندافع عن وطننا، ولا توجد تهديدات إيرانية وشيكة لأمريكا"، مؤكداً أن بلاده مستعدة لكل السيناريوهات وأن القوات المسلحة الإيرانية سترد بقوة على أي عدوان.

الكلمات المفتاحية