أعلنت هيئة إدارة الممرات المائية الإيرانية المنشأة ‌حديثا في منشور على منصة "إكس"، إنشاء منطقة سيطرة ​بحرية في مضيق هرمز.وأصدرت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية خريطة توضيحية حول حدود منطقة إشرافها على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وحددت الهيئة منطقة مسؤوليتها لتكون الخط الواصل بين جبل مبارك في إيران وجنوب الفجيرة في الإمارات شرق المضيق، إضافة إلى الخط الواصل بين نهاية جزيرة قشم في إيران وأم القيوين في الإمارات غرب المضيق. وأكدت هيئة إدارة المضيق أن مرور أي سفن سيتطلب التنسيق والحصول على إذن منها

وفي السياق، حذر مساعد قائد القوات البحرية في الحرس الثوري، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التفكير في فتح مضيق هرمز بالقوة.

وقال مساعد قائد القوات البحرية "إذا كان ترامب يعتقد أنه يستطيع فتح مضيق هرمز بالقوة وبحاملات الطائرات، فليعلم أن القوة البحرية نفسها التي قال إنها انتهت، ستغرقه في أعماق البحر".

وأضاف أنه على أعداء إيران أن يعلموا أنه إذا ظنوا أن استهداف البنية التحتية لهذه الأمة سيجبرها على التراجع، فهذا خطأ محض. وأشار إلى أن الأمة الإيرانية أثبتت خلال 47 عاما أنها قد تجرح لكنها لا تتنازل عن أرضها.

يذكر أن الولايات المتحدة و "إسرائيل" بدأتا في 28شباط/ فبراير بشن عدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 3 آلاف شخص نتيجة للعدوان.

وفي 8 نيسان/ أبريل الماضي أعلنت واشنطن وطهران عن وقف إطلاق النار، وانتهت المفاوضات التي عقدت بعد ذلك في إسلام أباد دون نتيجة، ولم يعلن عن استئناف الأعمال القتالية لكن الولايات المتحدة بدأت حصارا للموانئ الإيرانية.

