كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

جرافات mtv تقتحم الأملاك الخاصة

2026-05-21 08:48
صحيفة "الأخبار"

منذ أكثر من ثلاثة أشهر، يواصل رئيس مجلس إدارة قناة MTV، ميشال المر، التعدّي على الأملاك العامة والخاصة في محيط المحطة وعلى الطريق العام المحاذي، من دون أي إنذار مسبق لأصحاب العقارات المتضرّرة.

وبحسب الأهالي، دخل مهندسون يعملون بإشرافه إلى عقارات خاصة، وقاموا بردم أجزاء منها بهدف توسيع الطريق، من دون إبلاغ المالكين أو الحصول على موافقتهم.

وعندما اعترض أصحاب العقارات لدى رئيسَي بلديتَي الضبية والنقاش، تنصّل الاثنان من المسؤولية، مؤكدَين أن لا علاقة لهما بالأشغال، رغم أنها تُنفّذ ضمن النطاق البلدي العائد إليهما.

ومع إصرار الأهالي على التدخل، ادّعى الرئيسان أنّ المر يملك قراراً بلدياً يجيز الأعمال، من دون إبراز أي مستند رسمي يثبت ذلك. وهو ما شجّع المر على الإمعان في التعديات، وصولاً إلى التمدد داخل أملاك كنيسة مار منصور.

