يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس (21 أيار/ مايو 2026)، جلسته الشهرية المفتوحة المخصصة لإحاطة حول "الوضع في الشرق الأوسط، ومن ضمنها القضية الفلسطينية"، في ظل تطورات ميدانية متسارعة في قطاع غزّة والضفة الغربية.

من المقرر أن يتلقى المجلس إحاطات من نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في "الشرق الأوسط" رامز أكباروف، إلى جانب الممثل السامي السابق لعملية التسوية في "الشرق الأوسط" نيكولاي ملادينوف، والذي سيعرض تقريره الأول بشأن الأوضاع في قطاع غزّة، في إطار متابعة التطورات الإنسانية والسياسية في القطاع.

تأتي هذه الجلسة في وقت تتواصل فيه التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية، حيث تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، إلى جانب أضرار واسعة طالت البنية التحتية والمنشآت المدنية.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مداخلات من عدد من الدول الأعضاء، وسط دعوات متجددة لوقف الانتهاكات وتعزيز حماية المدنيين ودفع جهود التهدئة في المنطقة.

