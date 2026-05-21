كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

مجلس الأمن يناقش تطورات غزّة والضفة في جلسة مفتوحة اليوم الخميس
مجلس الأمن يناقش تطورات غزّة والضفة في جلسة مفتوحة اليوم الخميس

2026-05-21 10:35
مجلس الأمن يعقد جلسة مفتوحة عن "الشرق الأوسط" والقضية الفلسطينية
95

يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس (21 أيار/ مايو 2026)، جلسته الشهرية المفتوحة المخصصة لإحاطة حول "الوضع في الشرق الأوسط، ومن ضمنها القضية الفلسطينية"، في ظل تطورات ميدانية متسارعة في قطاع غزّة والضفة الغربية.

من المقرر أن يتلقى المجلس إحاطات من نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية التسوية في "الشرق الأوسط" رامز أكباروف، إلى جانب الممثل السامي السابق لعملية التسوية في "الشرق الأوسط" نيكولاي ملادينوف، والذي سيعرض تقريره الأول بشأن الأوضاع في قطاع غزّة، في إطار متابعة التطورات الإنسانية والسياسية في القطاع.

تأتي هذه الجلسة في وقت تتواصل فيه التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية، حيث تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزّة منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، إلى جانب أضرار واسعة طالت البنية التحتية والمنشآت المدنية.

ومن المتوقع أن تشهد الجلسة مداخلات من عدد من الدول الأعضاء، وسط دعوات متجددة لوقف الانتهاكات وتعزيز حماية المدنيين ودفع جهود التهدئة في المنطقة.

فلسطين المحتلة الضفة الغربية الشرق الأوسط مجلس الامن
