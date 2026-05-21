כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

إيران من مجلس الأمن: تهديدات ترامب سابقة خطيرة تهدّد السلم الدولي
إيران من مجلس الأمن: تهديدات ترامب سابقة خطيرة تهدّد السلم الدولي

2026-05-21 11:55
إيرواني: صمت مجلس الأمن على تهديدات ترامب ضد إيران يهدد السلم العالمي
أكد سفير إيران الدائم في الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن مجلس الأمن الدولي لا يمكنه التغاضي عن التهديدات المتكررة التي يوجّهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد إيران، محذرًا من خطورة تطبيع هذه التهديدات على الأمن والسلم الدوليين.

وخلال جلسة لمجلس الأمن لحماية المدنيين، حمّل إيرواني المجلس مسؤولية الفشل في مواجهة انتهاكات القانون الدولي، مشيرًا إلى أن التهديدات الأميركية العلنية ضد طهران، بما فيها استهداف البنى التحتية والعلماء والمسؤولين الإيرانيين، تشكّل سابقة خطيرة.

وأوضح أن حماية المدنيين تمثل التزامًا قانونيًا وفقًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف وميثاق الأمم المتحدة، لافتًا إلى أن المدنيين يتعرضون، بشكل متزايد، لهجمات متعمدة وتدمير ممنهج للبنى التحتية، من غزة ولبنان وصولًا إلى إيران.

وأشار إيرواني إلى أن العدوان الأميركي - "الإسرائيلي" على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، كشف مجددًا حجم الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين، موضحًا أن المعتدين ارتكبوا خلال أربعين يومًا انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني باستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. وأضاف أن مدرسة للبنات في مدينة ميناب استُهدفت، بشكل متعمد، ودُمّرت بالكامل، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 168 تلميذة وتلميذًا، مؤكدًا أن هذه الأفعال تُعد جرائم حرب وليست أضرارًا جانبية.

كما شدّد على أن فشل مجلس الأمن في أداء مسؤولياته يعود إلى عرقلة عمله من عضو دائم في المجلس، داعيًا إلى محاسبة الولايات المتحدة و"إسرائيل" وكل من أسهم أو سهّل العدوان على إيران.

وختم إيرواني بالتأكيد أنّ الإفلات من العقاب على هذه الجرائم لا يهدّد الضحايا فحسب، يشكل أيضًا خطرًا مباشرًا على السلم والأمن الدوليين.

الكلمات المفتاحية
دونالد ترامب مجلس الامن العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
