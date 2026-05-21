الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الإعلام الحربي ينشر: ترْميهم بحجارة مِّن سِجِّيل

فلسطين

غزة.. شهيد وإصابتان بنيران مسيّرة
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

غزة.. شهيد وإصابتان بنيران مسيّرة "إسرائيلية" في بيت لاهيا

2026-05-21 12:37
42

في اليوم الـ٢٢٤ من اتفاق وقف إطلاق النار، استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون جرّاء إلقاء مسيّرة "إسرائيلية" قنبلةً على منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وقالت مصادر محلية: "إنه جرى نقل شهيد وإصابتين جرّاء إلقاء قنبلة من مسيّرة "إسرائيلية" بالقرب من مصنع "أبو دان"، في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع".

في وسط القطاع، استُشهد الفلسطيني حسين أبو راضي، وأُصيب ثلاثة آخرون بقصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا في مخيم المغازي. وأُصيب شاب فلسطيني بنيران جيش الاحتلال شمال مخيم البريج.

في جنوب القطاع، تمكّنت طواقم الإسعاف من انتشال جثمانَي شهيدين من غرب مدينة رفح؛ كما انتشلت طواقم الدفاع المدني رفات شهيد من بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس. ونفّذ الجيش "الإسرائيلي" عمليات نسف لمنازل المواطنين في المناطق الشرقية والشمالية من مدينة خان يونس.

وفي غزة، نسف الجيش "الإسرائيلي" مباني سكنية شرقي المدينة. وفي وقت سابق، استُشهد الصياد محمد شملخ بنيران زوارق حربية "إسرائيلية" قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

هذا؛ ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء ٨٨٥، إضافةً إلى ٢٦٢١ مصابًا، بينما تمكّنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف من انتشال جثامين ٧٧٦ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة: "إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٢٧٧٣، والمصابين ١٧٢٧٢٣".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة
إقرأ المزيد
المزيد
غزة.. شهيد وإصابتان بنيران مسيّرة
غزة.. شهيد وإصابتان بنيران مسيّرة "إسرائيلية" في بيت لاهيا
فلسطين منذ 46 دقيقة
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: أسرى سجن النقب يواجهون أوضاعًا مأساوية
مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: أسرى سجن النقب يواجهون أوضاعًا مأساوية
فلسطين منذ 22 ساعة
حماس: نرفض إصرار إقليم
حماس: نرفض إصرار إقليم "أرض الصومال" على المضي قُدمًا في التطبيع مع العدو
فلسطين منذ يوم
سرايا القدس تنعى كوكبة من قادة الاختصاصات ارتقوا في معركة طوفان الأقصى
سرايا القدس تنعى كوكبة من قادة الاختصاصات ارتقوا في معركة طوفان الأقصى
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
غزة.. شهيد وإصابتان بنيران مسيّرة
غزة.. شهيد وإصابتان بنيران مسيّرة "إسرائيلية" في بيت لاهيا
فلسطين منذ 46 دقيقة
مجلس الأمن يناقش تطورات غزّة والضفة في جلسة مفتوحة اليوم الخميس
مجلس الأمن يناقش تطورات غزّة والضفة في جلسة مفتوحة اليوم الخميس
عربي ودولي منذ ساعتين
الخزانة الأمريكية تحذف اسم المقررة الأممية الخاصة بفلسطين من قائمة العقوبات
الخزانة الأمريكية تحذف اسم المقررة الأممية الخاصة بفلسطين من قائمة العقوبات
عربي ودولي منذ 10 ساعات
هيئات مغربية تدين القرصنة الصهيونية لأسطول الصمود 
هيئات مغربية تدين القرصنة الصهيونية لأسطول الصمود 
خاص العهد منذ 17 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة