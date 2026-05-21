في اليوم الـ٢٢٤ من اتفاق وقف إطلاق النار، استُشهد فلسطيني وأُصيب آخرون جرّاء إلقاء مسيّرة "إسرائيلية" قنبلةً على منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وقالت مصادر محلية: "إنه جرى نقل شهيد وإصابتين جرّاء إلقاء قنبلة من مسيّرة "إسرائيلية" بالقرب من مصنع "أبو دان"، في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع".

في وسط القطاع، استُشهد الفلسطيني حسين أبو راضي، وأُصيب ثلاثة آخرون بقصف "إسرائيلي" استهدف منزلًا في مخيم المغازي. وأُصيب شاب فلسطيني بنيران جيش الاحتلال شمال مخيم البريج.

في جنوب القطاع، تمكّنت طواقم الإسعاف من انتشال جثمانَي شهيدين من غرب مدينة رفح؛ كما انتشلت طواقم الدفاع المدني رفات شهيد من بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس. ونفّذ الجيش "الإسرائيلي" عمليات نسف لمنازل المواطنين في المناطق الشرقية والشمالية من مدينة خان يونس.

وفي غزة، نسف الجيش "الإسرائيلي" مباني سكنية شرقي المدينة. وفي وقت سابق، استُشهد الصياد محمد شملخ بنيران زوارق حربية "إسرائيلية" قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

هذا؛ ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء ٨٨٥، إضافةً إلى ٢٦٢١ مصابًا، بينما تمكّنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف من انتشال جثامين ٧٧٦ شهيدًا من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة: "إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، قد بلغ ٧٢٧٧٣، والمصابين ١٧٢٧٢٣".

