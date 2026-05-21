كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

ولايتي: خارطة ممرات المنطقة لا تُكتب بتهديدات واشنطن بل بالحقائق الميدانية لطهران
ولايتي: خارطة ممرات المنطقة لا تُكتب بتهديدات واشنطن بل بالحقائق الميدانية لطهران

2026-05-21 14:51
أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية الإيرانية للشؤون الدولية الدكتور علي أكبر ولايتي أن "خارطة ممرات المنطقة تُكتب الآن لا بفعل تهديدات واشنطن، بل في ضوء الحقائق الميدانية لطهران".

وكتب ولايتي في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم الخميس 21 أيار/مايو 2026 يقول: "إن ترامب بات عالقًا بين مفارقة "التهديدات اليومية ضد إيران" و"الزبائن الغاضبين في محطات الوقود الأميركية".

ورأى الدكتور ولايتي أن الرئيس الأميركي "من أجل احتواء التضخم الداخلي، فهو بحاجة الى استقرار السوق وخفض اسعار الطاقة".

وأضاف: "من ناحية اخرى، فإن تغير الحسابات في القوقاز وتضاؤل المفردة المفروضة "ممر ترامب (زنغزور)" أظهرا أن خارطة ممرات المنطقة تكتب اليوم لا بفعل تهديدات واشنطن بل في ظل الحقائق الميدانية لطهران".
 

