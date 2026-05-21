أكدت القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران أن جميع القوات المسلحة جاهزة تمامًا للرد على أي عدوان جديد يشنه العدو على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ونوّه المساعد السياسي للقوات البحرية لحرس الثورة محمد أكبر زاده في تصريح له نُشر اليوم الخميس 21 أيار/مايو 2026 بصمود الشعب الإيراني في وجه العدوان الأميركي الصهيوني مؤكدًا "أن هذا الصمود سيستمر حتى آخر لحظة".

وأضاف أمام تجمع جماهيري في مدينة نوشهر (شمال إيران) أن "الشعب الإيراني والقوات المسلحة لا سيما القوات البحرية للحرس الثوري ستظل ملتزمة بأوامر قائد الثورة ولن تتراجع أبدًا".

وفي معرض إشارته الى دور الشعب الإيراني في الانتصارات الدفاعية قال أكبر زاده: "إن الشعب، سيتابع العمل، وحسبما قال الإمام الشهيد (آية الله العظمى السيد علي الخامنئي)، فإن المقاومة مستمرة".

وشدّد في جانب آخر على أن المحاولات الأميركية لإعادة فتح مضيق هرمز قد باءت لحد الآن بالفشل، لافتًا إلى محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحثيثة من أجل اعادة فتح مضيق هرمز، والتي كان آخرها سفره إلى الصين، وباءت بالفشل أيضًا.

وأكد المساعد السياسي للقوات البحرية في الحرس الثوري أن القوات المسلحة مستعدة لإبداء رد فعل حاسم ضد أي سوء تقدير من جانب العدو وقال: "حذارِ أن يرتكب العدو خطأ، لأنه سيتلقى ردنا".

وردّ أكبر زاده على تهديدات الرئيس الأميركي باستخدام القوة لإعادة فتح مضيق هرمز قائلًا: "إن القوات البحرية للحرس الثوري التي تعتبرونها قد دُمرت، سترسلكم الى قاع البحر".

الكلمات المفتاحية