التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس 21 أيار/مايو 2026، وزير داخلية الباكستاني محسن نقوي الموجود الآن في طهران لمواصلة وساطة بلاده في المفاوضات بين إيران وأميركا، ومتابعة تطورات المحادثات الجارية بين الجانبين.

وهذه ثاني زيارة يقوم بها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران في غضون أسبوع، إذ التقى خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وآخرين.

وفي السياق؛ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية، أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة مستمر عبر الوسيط الباكستاني، وقال: "استنادًا إلى النص الأصلي لمقترح إيران المكون من 14 نقطة، جرى تبادل عدة رسائل. وقد تلقينا وجهات نظر الجانب الأميركي ونقوم بدراستها في الوقت الحاضر".

وأوضح بقائي أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران تهدف إلى تسهيل هذا التبادل للرسائل"، مضيفًا: "في كثير من الأحيان، يفضل الوسطاء الحضور شخصيًا مع النصوص المتبادلة، وتقديم المساعدة، عند الضرورة، في توضيح الأمور، والتواصل مع أي من الطرفين لتوضيح بعض النقاط".

ومن المنتظر أن يزور قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، خلال الساعات القادمة طهران لمواصلة المشاورات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار الوساطة بين طهران وواشنطن.

