الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي "معاريف": المحلّقات المتفجرة من لبنان في طريقها إلى "تل أبيب"

إيران

عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران
🎧 إستمع للمقال
إيران

عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران

2026-05-21 16:10
35

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس 21 أيار/مايو 2026، وزير داخلية الباكستاني محسن نقوي الموجود الآن في طهران لمواصلة وساطة بلاده في المفاوضات بين إيران وأميركا، ومتابعة تطورات المحادثات الجارية بين الجانبين.

وهذه ثاني زيارة يقوم بها وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران في غضون أسبوع، إذ التقى خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم رئيس الجمهورية ووزير الداخلية وآخرين.

وفي السياق؛ أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مقابلة تلفزيونية الليلة الماضية، أن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة مستمر عبر الوسيط الباكستاني، وقال: "استنادًا إلى النص الأصلي لمقترح إيران المكون من 14 نقطة، جرى تبادل عدة رسائل. وقد تلقينا وجهات نظر الجانب الأميركي ونقوم بدراستها في الوقت الحاضر".

وأوضح بقائي أن زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران تهدف إلى تسهيل هذا التبادل للرسائل"، مضيفًا: "في كثير من الأحيان، يفضل الوسطاء الحضور شخصيًا مع النصوص المتبادلة، وتقديم المساعدة، عند الضرورة، في توضيح الأمور، والتواصل مع أي من الطرفين لتوضيح بعض النقاط".

ومن المنتظر أن يزور قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، خلال الساعات القادمة طهران لمواصلة المشاورات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار الوساطة بين طهران وواشنطن.

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران باكستان عباس عراقجي العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران
عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران
إيران منذ 15 دقيقة
بحرية حرس الثورة: القوات المسلحة جاهزة للرد على أي عدوان
بحرية حرس الثورة: القوات المسلحة جاهزة للرد على أي عدوان
إيران منذ 31 دقيقة
ولايتي: خارطة ممرات المنطقة لا تُكتب بتهديدات واشنطن بل بالحقائق الميدانية لطهران
ولايتي: خارطة ممرات المنطقة لا تُكتب بتهديدات واشنطن بل بالحقائق الميدانية لطهران
إيران منذ ساعة
الصحف الإيرانية: الحرب تعيد تشكيل علاقات الجوار وتكشف حدود الدور الأميركي
الصحف الإيرانية: الحرب تعيد تشكيل علاقات الجوار وتكشف حدود الدور الأميركي
إيران منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران
عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران
إيران منذ 15 دقيقة
بحرية حرس الثورة: القوات المسلحة جاهزة للرد على أي عدوان
بحرية حرس الثورة: القوات المسلحة جاهزة للرد على أي عدوان
إيران منذ 31 دقيقة
ولايتي: خارطة ممرات المنطقة لا تُكتب بتهديدات واشنطن بل بالحقائق الميدانية لطهران
ولايتي: خارطة ممرات المنطقة لا تُكتب بتهديدات واشنطن بل بالحقائق الميدانية لطهران
إيران منذ ساعة
الصحف الإيرانية: الحرب تعيد تشكيل علاقات الجوار وتكشف حدود الدور الأميركي
الصحف الإيرانية: الحرب تعيد تشكيل علاقات الجوار وتكشف حدود الدور الأميركي
إيران منذ 5 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة