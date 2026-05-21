وجه مسؤول العلاقات العربية والدولية في حزب الله السيد عمار الموسوي رسالة جوابية إلى نائب وزير الخارجية اليمينة السيد عبد الواحد أبو راس، أكد فيها أن المقاومة قادرة بفضل الله وثبات وشجاعة قادتها ومجاهديها وصبر أهلها على أن تُفشل مخططات العدو وتُحطم صورة تفوقه وغطرسته.

وجاء في الرسالة: "يسّرني بداية أن أعبّر لكم عن خالص الشكر والامتنان باسم قيادة حزب الله وباسمي شخصيًا للرسالة الأخوية الطيبة التي بعثتموها والممتلئة بمعاني التأييد والدعم والمساندة للمقاومة والشعب اللبنانيين".

أضاف السيد الموسوي: "كما وأودّ أن أنتهز الفرصة للتأكيد على أواصر الأخوة التي تجمعنا، والإشادة بالدور المميز الذي قام ويقوم به اليمن الأبيّ قيادة وشعبًا في مساندة أشقائه في لبنان وفلسطين وإيران في مواجهة الحروب الظالمة لقوى الإجرام الأميركي ـ الصهيوني".

وتابع: "لقد برهن الشعب اليمني في مسيرة جهاده في ظلّ قيادة سماحة السيد عبد الملك الحوثي عن عزيمة راسخة وإيمان قوي في الدفاع عن أرض الآباء والأجداد وعن الكرامة الوطنية والانتماء القومي والإسلامي، مقدمًا المثال الناصع في الجهاد والتضحية".

وأكد السيد الموسوي أن "الملحمة البطولية التي يخوضها أبناء الشعب اللبناني من أبطال ورجال المقاومة الشجعان في وجه العدو الصهيوني المجرم والجبان تبرهن مرة أخرى أن خيار المقاومة هو خيار أصيل في هذه الأمة وفي هذا الوطن في مواجهة إجرام العدو وأطماعه التوسعية، وأن هذه المقاومة قادرة بفضل الله وثبات وشجاعة قادتها ومجاهديها وصبر أهلها على أن تُفشل مخططات العدو وتُحطم صورة تفوقه وغطرسته".

وختم السيد عمار الموسوي رسالته الجوابية مؤكدًا "أن يقيننا بالوعد الإلهي في النصر والتحرير ثابت لا يتزحزح ولا يتزعزع".

