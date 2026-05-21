ذكَرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أنّ سعي الصين إلى توسيع مجال استخدام عملتها الوطنية "الرنمينبي RMB" (الاسم الرسمي للعملة الصينية) عالميًا تعزّزت بشكلٍ ملموس في ظلّ الحرب الإيرانية"، مشيرةً إلى "ارتفاع اعتماد "نظام الدفع عبر الحدود" (CIPS) الذي طوّرته بكين إلى مستويات قياسية".

وأوردت الصحيفة، في تقرير، بيانات رسمية حول تسجيل متوسّط قيمة يومية للمعاملات عبر نظام "CIPS" بلغ 920.5 مليار يوان (135.7 مليار دولار) في آذار/مارس 2026.

وعزَّز هذا الارتفاع توقّعات المحللين للصحيفة بأنّ "العملة الصينية تكتسب حصة متزايدة في تجارة النفط العالمية، خاصة مع لجوء روسيا وإيران إلى استخدامها في تصدير الطاقة نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليهما".

وبينما رأى المحلّلون أنّ "حصة "الرنمينبي" من تجارة النفط لا تزال ضئيلة مقارنة بهيمنة الدولار التي تقارب 80 في المئة"، نقلت "فايننشال تايمز" عن خبراء في مصارف "سيتي" و"بي أن بي باريبا" قولهم، إنّ "نافذة ذهبية" فُتحَت أمام العملة الصينية".

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أنّ نظام (CIPS) وفّر "إثباتًا للمفهوم" لدى العديد من الدول، خاصة مع ابتكار آليات بديلة لتجاوز هيمنة النظام الدولاري، مثل استخدام الذهب كأصل محايد لإعادة تدوير فائض "الرنمينبي" عبر "بورصة شنغهاي للذهب"، مما يقلّل الحاجة إلى العملة الأميركية".

جدير ذكره أنّ "الرنيمبي" التي تعني "عملة الشعب" يصدرها بنك الشعب الصيني وتُستخدم في السياقات الرسمية، مثل: المعاملات البنكية الكبيرة، التقارير المالية. أما اليوان فهو وحدة القياس لـ"الرنمينبي"، ويُستخدم في الحياة اليومية والأسعار.



