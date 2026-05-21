الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي شهادات صادمة لجنود العدو من جنوب لبنان: نهب ودمار ورعب يطارد الجنود تحت المحلّقات

عربي ودولي

🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

"فايننشال تايمز": فرصة ذهبية لليوان الصيني وسط الحرب 

2026-05-21 18:05
62

ذكَرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أنّ سعي الصين إلى توسيع مجال استخدام عملتها الوطنية "الرنمينبي RMB" (الاسم الرسمي للعملة الصينية) عالميًا تعزّزت بشكلٍ ملموس في ظلّ الحرب الإيرانية"، مشيرةً إلى "ارتفاع اعتماد "نظام الدفع عبر الحدود" (CIPS) الذي طوّرته بكين إلى مستويات قياسية".

وأوردت الصحيفة، في تقرير، بيانات رسمية حول تسجيل متوسّط قيمة يومية للمعاملات عبر نظام "CIPS" بلغ 920.5 مليار يوان (135.7 مليار دولار) في آذار/مارس 2026.

وعزَّز هذا الارتفاع توقّعات المحللين للصحيفة بأنّ "العملة الصينية تكتسب حصة متزايدة في تجارة النفط العالمية، خاصة مع لجوء روسيا وإيران إلى استخدامها في تصدير الطاقة نتيجة العقوبات الغربية المفروضة عليهما".

وبينما رأى المحلّلون أنّ "حصة "الرنمينبي" من تجارة النفط لا تزال ضئيلة مقارنة بهيمنة الدولار التي تقارب 80 في المئة"، نقلت "فايننشال تايمز" عن خبراء في مصارف "سيتي" و"بي أن بي باريبا" قولهم، إنّ "نافذة ذهبية" فُتحَت أمام العملة الصينية".

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أنّ نظام (CIPS) وفّر "إثباتًا للمفهوم" لدى العديد من الدول، خاصة مع ابتكار آليات بديلة لتجاوز هيمنة النظام الدولاري، مثل استخدام الذهب كأصل محايد لإعادة تدوير فائض "الرنمينبي" عبر "بورصة شنغهاي للذهب"، مما يقلّل الحاجة إلى العملة الأميركية".

جدير ذكره أنّ "الرنيمبي" التي تعني "عملة الشعب" يصدرها بنك الشعب الصيني وتُستخدم في السياقات الرسمية، مثل: المعاملات البنكية الكبيرة، التقارير المالية. أما اليوان فهو وحدة القياس لـ"الرنمينبي"، ويُستخدم في الحياة اليومية والأسعار.
 

الكلمات المفتاحية
الصين أميركا إيران الحرب
إقرأ المزيد
المزيد
"فايننشال تايمز": فرصة ذهبية لليوان الصيني وسط الحرب 
عربي ودولي منذ ساعة
جمعية
جمعية "الوفاق": تجريم الشعائر الدينية يكشف تصعيدًا طائفيًا خطيرًا في البحرين
عربي ودولي منذ 5 ساعات
بعد نشره فيديو يُظهر التنكيل بناشطي
بعد نشره فيديو يُظهر التنكيل بناشطي "أسطول الصمود"..  بن غفير يثير غضبًا عالميًا
عربي ودولي منذ 8 ساعات
مجلس الأمن يناقش تطورات غزّة والضفة في جلسة مفتوحة اليوم الخميس
مجلس الأمن يناقش تطورات غزّة والضفة في جلسة مفتوحة اليوم الخميس
عربي ودولي منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
"فايننشال تايمز": فرصة ذهبية لليوان الصيني وسط الحرب 
عربي ودولي منذ ساعة
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة : صمت مجلس الأمن تجاه تهديدات واشنطن لطهران سابقة خطيرة
مندوب إيران لدى الأمم المتحدة : صمت مجلس الأمن تجاه تهديدات واشنطن لطهران سابقة خطيرة
إيران منذ 15 ساعة
بحرية حرس الثوري: عبور 26 سفينة عبر مضيق هرمز بتنسيق وتأمين من قواتنا
بحرية حرس الثوري: عبور 26 سفينة عبر مضيق هرمز بتنسيق وتأمين من قواتنا
إيران منذ يوم
بيان روسي-صيني يحذر من مخاطر السياسات الأميركية و
بيان روسي-صيني يحذر من مخاطر السياسات الأميركية و"قانون الغاب" دوليًا 
عربي ودولي منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة