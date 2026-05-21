إحياءً لذكرى "زواج النورين" وفي أجواء "أسبوع الأسرة"، نظّمت الهيئات النسائية في القطاع الرابع (بعلبك) سلسلة من الأنشطة والدورات الإرشادية والتوعوية عبر تطبيق "التلغرام"، والتي ركزت على تعزيز الاستقرار الأسري ودور المرأة المحوري في بناء المجتمع.

وفي هذا الإطار، نظمت الأخوات لقاءً إرشادياً مع الباحثة الإسلامية الحاجة إنعام حيدورة، حمل عنوان "الأسرة المقاومة بقيادة الأم المربية والزوجة المساندة"، تناولت فيه أهمية التكافل الأسري وتنشئة الأجيال على قيم العطاء والمواجهة في ظل التحديات المعاصرة.

وفي سياق متصل، نظّمت شعبة "الإمام الخميني" ورشة عمل افتراضية تحت عنوان "قطرة صبر.. بحر سعادة"، قدمتها الأستاذة أم كلثوم السبلاني، وسلطت فيها الضوء على الأساليب التربوية والزوجية الحكيمة لتخطي العقبات وتحقيق السعادة الأسرية.

من جهتهن؛ واكبت المبلّغات ومسؤولات الشعب هذه المناسبة بجهود مكثفة؛ حيث تحوّلت الدروس الثقافية الافتراضية-عبر المنصات- إلى حلقات متكاملة للإرشاد الأسري والدعم النفسي عبر 32 مجموعة تفاعلية على تطبيق التلغرام، ضمّت أكثر من 1550 أختاً تابعنَ هذه الورش والدورات عن بُعد.

واختتمت الأنشطة بنشر وتوزيع التوجيهات والمحاضرات الرقمية الصادرة عن مسؤولة وحدة العمل النسائي في لبنان الحاجة أمل القطان، ومسؤولة الهيئات النسائية في البقاع الحاجة جميلة مصطفى، والتي عُممت عبر شبكات التواصل والمجموعات النسائية كافة في القطاع لتعمّ الفائدة، وتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة التوعوية.

