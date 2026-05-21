ضمن فعاليات أسبوع الأسرة، نظّمت الهيئات النسائية في حزب الله - قطاع صيدا، عقد قرانٍ في أحد مراكز النزوح بمدينة صيدا، في أجواءٍ غمرتها المودّة والسكينة، وعكست صورةً من العزم والثبات رغم قساوة الظروف.

وقد شاركت الهيئات النسائية العروسين فرحتهما، مقدّمةً التبريكات والهدايا، ومتمنّيةً لهما حياةً مليئةً بالمودّة والرحمة والاستقرار.

ويأتي هذا النشاط تأكيدًا على أهمية الحفاظ على تماسك الأسرة وبناء الروابط القائمة على المحبة والإيمان، باعتبار الأسرة الركيزة الأولى في مواجهة الأزمات وصناعة مجتمعٍ متماسك رغم كل التحديات.

