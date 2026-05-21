الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي 3089 شهيدًا و9397 جريحًا حصيلة العدوان "الإسرائيلي"

لبنان

من بينِ الركام قد تولدُ أسرة… تكون بدايةً لحياةٍ يملؤها العهدُ والثباتُ والرحمة
🎧 إستمع للمقال
لبنان

من بينِ الركام قد تولدُ أسرة… تكون بدايةً لحياةٍ يملؤها العهدُ والثباتُ والرحمة

2026-05-21 20:38
66

ضمن فعاليات أسبوع الأسرة، نظّمت الهيئات النسائية في حزب الله - قطاع صيدا، عقد قرانٍ في أحد مراكز النزوح بمدينة صيدا، في أجواءٍ غمرتها المودّة والسكينة، وعكست صورةً من العزم والثبات رغم قساوة الظروف.

وقد شاركت الهيئات النسائية العروسين فرحتهما، مقدّمةً التبريكات والهدايا، ومتمنّيةً لهما حياةً مليئةً بالمودّة والرحمة والاستقرار.

ويأتي هذا النشاط تأكيدًا على أهمية الحفاظ على تماسك الأسرة وبناء الروابط القائمة على المحبة والإيمان، باعتبار الأسرة الركيزة الأولى في مواجهة الأزمات وصناعة مجتمعٍ متماسك رغم كل التحديات.

الكلمات المفتاحية
لبنان حزب الله أسبوع الأسرة الهيئات النسائية في حزب الله
إقرأ المزيد
المزيد
3089 شهيدًا و9397 جريحًا حصيلة العدوان
3089 شهيدًا و9397 جريحًا حصيلة العدوان "الإسرائيلي"
لبنان منذ 23 دقيقة
من بينِ الركام قد تولدُ أسرة… تكون بدايةً لحياةٍ يملؤها العهدُ والثباتُ والرحمة
من بينِ الركام قد تولدُ أسرة… تكون بدايةً لحياةٍ يملؤها العهدُ والثباتُ والرحمة
لبنان منذ ساعة
الهيئات النسائية في بعلبك تحيي
الهيئات النسائية في بعلبك تحيي "أسبوع الأسرة" بسلسلة دورات إرشادية توعوية
لبنان منذ ساعتين
حزب الله وجمهور المقاومة يشيعون الشهداء: عباس عبيد ومحمد سليم وعبد الله شحيمي
حزب الله وجمهور المقاومة يشيعون الشهداء: عباس عبيد ومحمد سليم وعبد الله شحيمي
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
3089 شهيدًا و9397 جريحًا حصيلة العدوان
3089 شهيدًا و9397 جريحًا حصيلة العدوان "الإسرائيلي"
لبنان منذ 23 دقيقة
من بينِ الركام قد تولدُ أسرة… تكون بدايةً لحياةٍ يملؤها العهدُ والثباتُ والرحمة
من بينِ الركام قد تولدُ أسرة… تكون بدايةً لحياةٍ يملؤها العهدُ والثباتُ والرحمة
لبنان منذ ساعة
الهيئات النسائية في بعلبك تحيي
الهيئات النسائية في بعلبك تحيي "أسبوع الأسرة" بسلسلة دورات إرشادية توعوية
لبنان منذ ساعتين
الـ(fpv) طيورٌ أبابيلٌ ترمي عليهم حجارةً من سجِّيل
الـ(fpv) طيورٌ أبابيلٌ ترمي عليهم حجارةً من سجِّيل
مقالات منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة