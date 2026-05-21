

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة بيان، شجب بشدة ما تعرض له مستشفى تبنين الحكومي من أضرار جسيمة، نتيجة غارة شنها العدو "الإسرائيلي" في المحيط القريب من المستشفى، ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص بجروح، بينهم 7 من موظفي المستشفى، 5 منهم سيدات.

وأضاف البيان أن الأضرار طاولت المحيط الخارجي للمستشفى والتمديدات الكهربائية والكاميرات وساحة المستشفى وسيارات الإسعاف المركونة فيها، إضافة إلى أضرار في داخل الطوابق الثلاثة للمبنى في مختلف الأقسام، وبخاصة الطوارئ وغرف المرضى والعلاج الكيميائي والعناية الفائقة والرنين المغناطيسي والجراحة والصيانة العامة وصالات الانتظار وغرف إقامة طاقم المستشفى الذي يداوم ليلا نهارًا فيه بسبب الأوضاع الأمنية الشديدة الخطورة مقدمًا أغلى التضحيات إلتزامًا برسالته الإنسانية.

وسأل البيان: هل إن هذا الإعتداء هو الرد على قرار جمعية الصحة العالمية بغالبية 95 صوتًا لتأكيد حماية الرعاية الصحية في لبنان؟

وختم "من المؤكد أن هذا الاعتداء حلقة إضافية من مسلسل الاعتداءات التي يصر العدو "الإسرائيلي" على ارتكابها، غير آبهٍ بأي قانون إنساني دولي، مؤكدًا بهذا العنف المتمادي أنه لا يفقه سوى لغة العدوان والانتهاك الممنهج لكل القوانين والأعراف الدولية".

الكلمات المفتاحية