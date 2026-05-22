دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وعدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 21/05/2026، 16 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 14:20 أمس الأربعاء 20-05-2026 مربض المدفعيّة التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة بنت جبيل بمسيّرة انقضاضيّة.

2- السّاعة 15:30 أمس الأربعاء 20-05-2026 مربض المدفعيّة التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بمسيّرة انقضاضيّة.

3- السّاعة 12:00 و16:00 أمس الأربعاء 20-05-2026 مربض المدفعيّة التّابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة العديسة جنوب لبنان بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

4- السّاعة 16:50 أمس الأربعاء 20-05-2026 تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة حدّاثا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

5- السّاعة 18:50 أمس الأربعاء 20-05-2026 تجمّعات لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدتي البيّاضة والنّاقورة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

6- السّاعة 00:00 استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدتي دبل ورشاف بصلياتٍ صاروخيّة.

7- السّاعة 00:10 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بصليةٍ صاروخيّة.

8- السّاعة 00:30 استهداف تجمّعات لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دبل ومحيط بلدة حدّاثا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

9- بين السّاعة 00:00 والساعة 02:00 تنفيذ إغارة ناريّة واسعة على كافّة تموضعات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدتي دبل ورشاف ومحيط بلدة حداثا بمسيّرات انقضاضيّة وصليات صاروخيّة ثقيلة على دفعات متكرّرة.

10- السّاعة 09:20 استهداف تجمُّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدفعية وصلية صاروخية.

11- السّاعة 10:45 استهداف تجمُّع لجنود وآليات جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح بقذائف المدفعية.

12- السّاعة 12:00 استهداف آلية هندسية تابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند خلّة الرّاج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

13- السّاعة 12:10 استهداف تجمُّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بسربٍ من محلّقات أبابيل الانقضاضيّة.

14- السّاعة 15:35 استهداف آليّة نميرا تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة دبل بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

15- السّاعة 18:55 و19:00 استهداف تجمّعات لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب مرفأ بلدة الناقورة وفي بلدة طير حرفا بسربٍ من محلّقات أبابيل الانقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

16- السّاعة 18:55 و19:00 استهداف تجمّعات لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدتي الناقورة ودبل بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.



