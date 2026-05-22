الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي استخبارات الحرس الثوري: خذوا مبادرة إيران وتهديدها على محمل الجد

إيران

الخارجية الإيرانية تدين القرار الأميركي بفرض عقوبات على السفير الإيراني في لبنان
🎧 إستمع للمقال
إيران

الخارجية الإيرانية تدين القرار الأميركي بفرض عقوبات على السفير الإيراني في لبنان

2026-05-22 09:44
100

 أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانٍ رسمي، العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على السفير الإيراني في لبنان وعدد من المسؤولين اللبنانيين ومواطنين آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانها، اليوم الجمعة (22 أيار/مايو 2026)، أن: "هذه الخطوة الأميركية غير القانونية تعكس تجاهلًا للمبادئ الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ احترام السيادة الوطنية".

ووصف البيان الإجراءات الأميركية بأنها: "محاولات دنيئة لتقويض السيادة اللبنانية وبث الفتنة"، وتشكل: "دليلًا على تواطؤ واشنطن مع الكيان الصهيوني في عدوانه المستمر".

كما شدد البيان على ثقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وعي الشعب اللبناني، بمختلف أطيافه، وقدرته على الحفاظ على وحدته الوطنية للتصدي لهذه المخططات وحماية سيادة البلاد.

وأكدت الخارجية الإيرانية، في ختام بيانها، عزم إيران على توطيد العلاقات التاريخية والودية مع لبنان بما يخدم مصالح البلدين.

الكلمات المفتاحية
لبنان الجمهورية الاسلامية في إيران الولايات المتحدة
إقرأ المزيد
المزيد
استخبارات الحرس الثوري: خذوا مبادرة إيران وتهديدها على محمل الجد
استخبارات الحرس الثوري: خذوا مبادرة إيران وتهديدها على محمل الجد
إيران منذ ساعة
الخارجية الإيرانية تدين القرار الأميركي بفرض عقوبات على السفير الإيراني في لبنان
الخارجية الإيرانية تدين القرار الأميركي بفرض عقوبات على السفير الإيراني في لبنان
إيران منذ ساعتين
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 11 ساعة
عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران
عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران
إيران منذ 20 ساعة
مقالات مرتبطة
استخبارات الحرس الثوري: خذوا مبادرة إيران وتهديدها على محمل الجد
استخبارات الحرس الثوري: خذوا مبادرة إيران وتهديدها على محمل الجد
إيران منذ ساعة
الخارجية الإيرانية تدين القرار الأميركي بفرض عقوبات على السفير الإيراني في لبنان
الخارجية الإيرانية تدين القرار الأميركي بفرض عقوبات على السفير الإيراني في لبنان
إيران منذ ساعتين
العماد هيكل: عيد المقاومة والتحرير محطة وطنية شكّلت علامة مضيئة في تاريخ لبنان 
العماد هيكل: عيد المقاومة والتحرير محطة وطنية شكّلت علامة مضيئة في تاريخ لبنان 
لبنان منذ ساعتين
مستقبل الصراع
مستقبل الصراع
مقالات مختارة منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة