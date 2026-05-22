أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانٍ رسمي، العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية على السفير الإيراني في لبنان وعدد من المسؤولين اللبنانيين ومواطنين آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيانها، اليوم الجمعة (22 أيار/مايو 2026)، أن: "هذه الخطوة الأميركية غير القانونية تعكس تجاهلًا للمبادئ الراسخة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لا سيما مبدأ احترام السيادة الوطنية".

ووصف البيان الإجراءات الأميركية بأنها: "محاولات دنيئة لتقويض السيادة اللبنانية وبث الفتنة"، وتشكل: "دليلًا على تواطؤ واشنطن مع الكيان الصهيوني في عدوانه المستمر".

كما شدد البيان على ثقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في وعي الشعب اللبناني، بمختلف أطيافه، وقدرته على الحفاظ على وحدته الوطنية للتصدي لهذه المخططات وحماية سيادة البلاد.

وأكدت الخارجية الإيرانية، في ختام بيانها، عزم إيران على توطيد العلاقات التاريخية والودية مع لبنان بما يخدم مصالح البلدين.

