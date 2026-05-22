الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي بسبب الحرب على إيران.. واشنطن تعلّق مبيعات السلاح لتايوان 

إيران

استخبارات الحرس الثوري: خذوا مبادرة إيران وتهديدها على محمل الجد
🎧 إستمع للمقال
إيران

استخبارات الحرس الثوري: خذوا مبادرة إيران وتهديدها على محمل الجد

2026-05-22 10:29
65

نشرت منظمة استخبارات حرس الثورة الإسلامية في إيران اليوم الجمعة 22 أيار/مايو 2026، تدوينة على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي قالت فيها: "إن خلاصة استنتاجات الأجهزة الاستخباراتية الأميركية هي أنه للخروج من المأزق متعدد الأوجه، عليكم أخذ مبادرة إيران وتهديدها على محمل الجد".

أضافت استخبارات الحرس الثوري في تدوينتها: "بعد الهجمات العقيمة في 13 حزيران/يونيو و28 شباط/فبراير، وانهيار الحصار في 12 نيسان/أبريل، ثبت خطأ افتراضات البيت الأبيض بشأن عملية سريعة وسهلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابعت استخبارات الحرس الثوري: "خلاصة استنتاجات الأجهزة الاستخباراتية الأميركية هي: مرور الزمن ليس في مصلحتنا، وللخروج من المأزق متعدد الأوجه، عليكم أخذ مبادرة إيران وتهديدها على محمل الجد".

مقر حمزة (ع)

وفي سياق متصل، أكد قائد مقر حمزة سيد الشهداء (ع) التابع للحرس الثوري، العميد أمان الله كشتاسبي أمام تجمع لأهالي مدينة أرومية مركز محافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب إيران) أن "الشعب الإيراني أذّل العدو الأميركي، وحمى الميدان لأكثر من 82 ليلة ودافع عن إيران الإسلامية".

وقال: "لقد ظن الأعداء أنهم قادرون على إخضاع بلادنا بالحرب الهجينة التي شنوها، لكنهم اليوم ركعوا أمام عظمة هذا الشعب، ولا سبيل لهم للفرار.
وأضاف العميد كشتاسبي: "لقد وجهنا رسالة إلى بعض الجهات في المنطقة مفادها أن من يقف مع الأميركيين والصهاينة فإننا نعتبرهم مثلهم وعدوًّا لنا".
 

الكلمات المفتاحية
الجمهورية الاسلامية في إيران حرس الثورة الاسلامية العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
استخبارات الحرس الثوري: خذوا مبادرة إيران وتهديدها على محمل الجد
استخبارات الحرس الثوري: خذوا مبادرة إيران وتهديدها على محمل الجد
إيران منذ ساعة
الخارجية الإيرانية تدين القرار الأميركي بفرض عقوبات على السفير الإيراني في لبنان
الخارجية الإيرانية تدين القرار الأميركي بفرض عقوبات على السفير الإيراني في لبنان
إيران منذ ساعتين
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 11 ساعة
عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران
عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران
إيران منذ 20 ساعة
مقالات مرتبطة
أحلام ابن سلمان المؤجلة.. عجز قياسي بالميزانية بلغ 33 مليار دولار
أحلام ابن سلمان المؤجلة.. عجز قياسي بالميزانية بلغ 33 مليار دولار
عربي ودولي منذ 40 دقيقة
"بلومبرغ": إيران دمّرت خُمس مخزون مسيّرات "ريبر" الأميركية المُنتجة بمليار دولار
عربي ودولي منذ 57 دقيقة
بسبب الحرب على إيران.. واشنطن تعلّق مبيعات السلاح لتايوان 
بسبب الحرب على إيران.. واشنطن تعلّق مبيعات السلاح لتايوان 
عربي ودولي منذ ساعة
استخبارات الحرس الثوري: خذوا مبادرة إيران وتهديدها على محمل الجد
استخبارات الحرس الثوري: خذوا مبادرة إيران وتهديدها على محمل الجد
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة