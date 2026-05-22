نشرت منظمة استخبارات حرس الثورة الإسلامية في إيران اليوم الجمعة 22 أيار/مايو 2026، تدوينة على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي قالت فيها: "إن خلاصة استنتاجات الأجهزة الاستخباراتية الأميركية هي أنه للخروج من المأزق متعدد الأوجه، عليكم أخذ مبادرة إيران وتهديدها على محمل الجد".

أضافت استخبارات الحرس الثوري في تدوينتها: "بعد الهجمات العقيمة في 13 حزيران/يونيو و28 شباط/فبراير، وانهيار الحصار في 12 نيسان/أبريل، ثبت خطأ افتراضات البيت الأبيض بشأن عملية سريعة وسهلة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وتابعت استخبارات الحرس الثوري: "خلاصة استنتاجات الأجهزة الاستخباراتية الأميركية هي: مرور الزمن ليس في مصلحتنا، وللخروج من المأزق متعدد الأوجه، عليكم أخذ مبادرة إيران وتهديدها على محمل الجد".

مقر حمزة (ع)

وفي سياق متصل، أكد قائد مقر حمزة سيد الشهداء (ع) التابع للحرس الثوري، العميد أمان الله كشتاسبي أمام تجمع لأهالي مدينة أرومية مركز محافظة أذربيجان الغربية (شمال غرب إيران) أن "الشعب الإيراني أذّل العدو الأميركي، وحمى الميدان لأكثر من 82 ليلة ودافع عن إيران الإسلامية".

وقال: "لقد ظن الأعداء أنهم قادرون على إخضاع بلادنا بالحرب الهجينة التي شنوها، لكنهم اليوم ركعوا أمام عظمة هذا الشعب، ولا سبيل لهم للفرار.

وأضاف العميد كشتاسبي: "لقد وجهنا رسالة إلى بعض الجهات في المنطقة مفادها أن من يقف مع الأميركيين والصهاينة فإننا نعتبرهم مثلهم وعدوًّا لنا".



الكلمات المفتاحية