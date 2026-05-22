الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي حمادة: نتنياهو أدخل الكيان في مأزق وجودي والمقاومة تربكه ميدانيًا وسياسيًا

عربي ودولي

بسبب الحرب على إيران.. واشنطن تعلّق مبيعات السلاح لتايوان 
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

بسبب الحرب على إيران.. واشنطن تعلّق مبيعات السلاح لتايوان 

2026-05-22 10:32
مسؤول في البحرية الأميركية: تعليق مبيعات الأسلحة لتايوان بسبب الحرب على إيران
80

صرّح القائم بأعمال وزير البحرية الأميركي هونغ كاو، الخميس (21 أيار/ مايو 2026)، بأنّ مبيعات الأسلحة لتايوان "عُلِّقت لضمان حصول الجيش الأميركي على ذخائر كافية لعملياته في إيران".

وردًا على سؤال في جلسة في الكونغرس بشأن صفقة شراء الأسلحة المتعثرة التي تبلغ قيمتها 14 مليار دولار من قبل تايوان، قال هونغ كاو إنها عُلّقت "للتأكد من أن لدينا الذخائر التي نحتاج إليها لعملية إيبك فيوري (الغضب الملحمي)، والتي لدينا منها الكثير".

وأضاف: "لكننا نريد التأكد فقط من أن لدينا كل شيء، ثم ستُستأنف مبيعات الأسلحة عندما ترى الإدارة ذلك ضرورياً".

ولم يلتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإتمام عملية البيع، ما أثار مخاوف بشأن التزامه دعم تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، والتي تعهدت ضمها ولو بالقوة إذا لزم الأمر.

وقبل زيارته الرسمية الأخيرة للصين، قال ترامب إنه سيتحدث مع الرئيس شي جين بينغ بشأن صفقة الأسلحة، ما يمثل خروجاً عن إصرار واشنطن السابق على أنها لن تستشير بكين في هذا الشأن.

وبعد ذلك، قال إنه لم يقدم أي التزامات لشي بشأن تايوان، وإنه سيتخذ قراراً بشأن مبيعات الأسلحة في غضون فترة زمنية قصيرة.

الكلمات المفتاحية
دونالد ترامب واشنطن تايوان العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
"الغارديان": فرنسا تُجرّم التضامن المؤيد لفلسطين
عربي ودولي منذ دقيقتين
شهادات صادمة لناشطي
شهادات صادمة لناشطي "أسطول الصمود" تكشف انتهاكات الاحتلال في المعتقلات
عربي ودولي منذ 9 دقائق
أحلام ابن سلمان المؤجلة.. عجز قياسي بالميزانية بلغ 33 مليار دولار
أحلام ابن سلمان المؤجلة.. عجز قياسي بالميزانية بلغ 33 مليار دولار
عربي ودولي منذ 40 دقيقة
"بلومبرغ": إيران دمّرت خُمس مخزون مسيّرات "ريبر" الأميركية المُنتجة بمليار دولار
عربي ودولي منذ 57 دقيقة
مقالات مرتبطة
أحلام ابن سلمان المؤجلة.. عجز قياسي بالميزانية بلغ 33 مليار دولار
أحلام ابن سلمان المؤجلة.. عجز قياسي بالميزانية بلغ 33 مليار دولار
عربي ودولي منذ 40 دقيقة
"بلومبرغ": إيران دمّرت خُمس مخزون مسيّرات "ريبر" الأميركية المُنتجة بمليار دولار
عربي ودولي منذ 57 دقيقة
بسبب الحرب على إيران.. واشنطن تعلّق مبيعات السلاح لتايوان 
بسبب الحرب على إيران.. واشنطن تعلّق مبيعات السلاح لتايوان 
عربي ودولي منذ ساعة
استخبارات الحرس الثوري: خذوا مبادرة إيران وتهديدها على محمل الجد
استخبارات الحرس الثوري: خذوا مبادرة إيران وتهديدها على محمل الجد
إيران منذ ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة