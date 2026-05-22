في اليوم الـ225 من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" خرق الاتفاق في مناطق قطاع غزة، وسط استمرار القصف وإطلاق النار وعمليات نسف المنازل.

هذا؛ وأعلنت مصادر طبية استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين؛ جراء قصف وإطلاق نار استهدف مناطق متفرقة من القطاع، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. واستشهدت المواطنة فاطمة الزهراء المعني (26 عامًا) بنيران مُسيّرة "إسرائيلية"، في منطقة المحطة شرق دير البلح.

كما أدّت غارة "إسرائيلية" استهدفت خيمة في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة إلى استشهاد فلسطيني وإصابة أربعة آخرين. وانتشلت فرق الإسعاف والطوارئ جثمانَي شهيدين من سائقي الشاحنات بعد تعرّضهما لإطلاق نار من الجيش "الإسرائيلي"، في منطقة المواصي غرب مدينة رفح، وهما محمد الحيلة ومحمود عوض، ويعملان في شركة خاصة للنقل.

واستشهد الطفل جود دويك (13 عامًا) وأصيب آخرون إثر إلقاء مُسيّرة "إسرائيلية" قنبلة على مشروع بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. كما عثر مواطنون على رفات شهيد فلسطيني في بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس.

عند فجر اليوم، نفذ جيش العدو "الإسرائيلي" عمليات نسف لمنازل المواطنين، في بلدة القرارة شمال شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة، فيما قصفت المدفعية "الإسرائيلية" شمال مدينة رفح جنوب القطاع، بالتزامن مع استمرار تحليق الطيران الحربي في أجواء القطاع كافة.

في سياق منفصل، غادر 96 مسافرًا قطاع غزة، يوم أمس الخميس، عبر معبر رفح البري، بينهم 77 من المرضى ومرافقيهم، إضافة إلى 19 مريضًا بتنسيق خاص، فيما بلغ إجمالي العائدين إلى قطاع غزة 77 شخصًا عبر المعابر.

جدير بالذكر أنه ومنذ وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي عدد الشهداء 883 شهيدًا، إضافة إلى 2648 مصابًا، بينما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 776 شهيدًا من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء، منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قد بلغ 72,775 شهيدًا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 172,750.

