أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن إيران تمكّنت من تدمير أكثر من 24 طائرة مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو-9 ريبر" منذ بداية الحرب الأخيرة، في خسائر غير مسبوقة تُقدّر بنحو مليار دولار تقريبًا.

كما تحدّث التقرير عن خسائر كبيرة لحقت بهذا السلاح الجوي، إذ تمثّل الطائرات المدمّرة نحو 20% من إجمالي مخزون هذا النوع من الطائرات غير المأهولة في وزارة الحرب الأميركية قبل اندلاع المواجهات.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن عددًا من المسيّرات أُسقط، في أثناء تنفيذ مهام جوية بواسطة نيران إيرانية، فيما دُمّر بعضها الآخر على الأرض نتيجة هجمات صاروخية أو حوادث مرتبطة بالعمليات العسكرية المباشرة بين الطرفين.

جدير بالذكر أن طائرات "إم كيو-9 ريبر" تعد أبرز المسيّرات الهجومية والاستطلاعية المتطوّرة التي تستخدمها الولايات المتحدة، في عمليات المراقبة والاستهداف. بسبب قدراتها التكنولوجية المتقدّمة، فإن تعويض خسارتها يمثّل حاليًا عملية مكلفة ومعقّدة للغاية وسط صعوبة شديدة تواجه واشنطن في إنتاج بدائل سريعة لها.

كذلك كشف التقرير أن خسائر طائرات "Reaper" تأتي جزءًا من حصيلة خسائر أكبر تكبّدتها الولايات المتحدة في الطائرات خلال الحرب. إذ تشير تقارير صادرة عن "الكونغرس" الأميركي إلى أن واشنطن فقدت أو تضررت لديها نحو 42 طائرة إجمالًا تقارب قيمتها 2.6 مليار دولار، ويشمل ذلك مقاتلات وطائرات تزويد بالوقود ومنصات استطلاع، إلى جانب طائرات "Reaper"، ما يشكّل انتكاسة مالية وعملياتية كبيرة للولايات المتحدة.

