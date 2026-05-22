כانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

حزب الله وجمهور المقاومة يشيعان الشهيدين مدلج ومرتضى في القصر والهرمل بمسيرات حاشدة
2026-05-22 11:15
شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية، في بلدة القصر – قضاء الهرمل، الشهيد السعيد يحيى مصطفى مدلج (شهيد زينب)، في مراسم حاشدة انطلقت من باحة مجمع سيد الشهداء (ع)، تقدّمتها الفرق الكشفية وحملة الرايات وصور الشهداء، بمشاركة علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والأهالي.

حمل المشاركون النعش الطاهر، وسط هتافات التكبير واللطميات وشعارات التأييد للمقاومة والتنديد بأعدائها، قبل أن تصل المسيرة إلى حي إبش، حيث أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، ليوارى في الثرى إلى جانب من سبقه في درب الشهادة.

في مدينة الهرمل، شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية الشهيد السعيد هادي محمد مرتضى (السيد سلمان)، في مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة بلدية الهرمل، تقدّمتها الفرق الكشفية وحملة الرايات وصور الشهداء، بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة، إلى جانب علماء دين وعوائل الشهداء وفعاليات اجتماعية وأهالٍ من المنطقة.

ردّد المشاركون الهتافات والشعارات واللطميات، خلال التشييع، فيما انتهت المسيرة في ساحة شهداء المدينة، حيث أُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر، قبل أن تنقله سيارة للدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية ليوارى في الثرى لاحقًا في روضة الشهيدين في الغبيري.

