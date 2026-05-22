الوعد الصادق 4 كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

العصف المأكول
المقال التالي الأمم المتحدة: القطاع الصحي في غزة يعمل تحت ضغطٍ كارثي

لبنان

لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في البقاع يدين العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية 
🎧 إستمع للمقال
لبنان

لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في البقاع يدين العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية 

2026-05-22 11:50
42
ماهر قمر - مراسل
109 مقالاً

مراسل العهد/ البقاع الغربي 

دان لقاء الأحزاب والقوى الوطنية والقومية في البقاع بشدة قرار العقوبات الأميركية الذي استهدف شخصيات سياسية وعسكرية ودبلوماسية لبنانية. ورأى أن هذه العقوبات جائرة واستفزازية، وفرضت بذريعة التزام ودعم تلك الشخصيات "للجهد المقاوم للاحتلال الصهيوني"، وكأن: "هذا الشأن الوطني القومي السيادي نقيصة أو فعلاً مشينًا".

وأكد اللقاء، في بيان صادر عن أمانة السر بتاريخ 22 أيار/مايو 2026، أن: "هذا الاعتداء الأميركي السافر يكشف حجم انغماس الإدارة الأميركية في حلبة التآمر على لبنان، والسعي لتقويض استقلاله وسيادته وقراره الحر، من خلال وصاية فجة مقيتة تجاوزت كل مواثيق وأعراف العلاقات السوية بين الدول".

وتساءل البيان: "أين الأصوات السيادية التي طالما صدّعت الرؤوس بالعجيج والضجيج حيال محور إيراني وسواه، والتباكي على السيادة؟ لقد أثبتت الوقائع والمعطيات أنها مجرد ترهات وغبار دعائي للتعمية وتضليل الحقائق بالأكاذيب والتخرصات، في وقت يتغلغل فيه الأميركيون وسفارتهم وأجهزتهم في الجهاز العصبي لمؤسسات الدولة اللبنانية عبر الإملاءات والتدخلات الوقحة في كل صغيرة وكبيرة، ما جعل السيادة مستباحة والاستقلال مجرد خرقة بالية”.

وأضاف البيان أن: "السياديين صمتوا عن هذا القرار كأنما على رؤوسهم الطير، لأن السيادة بنظر البعض تحت الراية الأميركية عفيفة ونظيفة وغير منتهكة أو مغتصبة"، ورأى أن ذلك: "في الميزان السيادي فعل تآمر موصوف".

ورأى اللقاء أن: "قرار العقوبات الأميركية بحق قيادات لبنانية وطنية، على سخافته ووضاعته، يأتي للتشويش على بطولات المقاومين الذين يثخنون ضباط العدو الصهيوني وجنوده في الجنوب، ويحققون إنجازات ميدانية أذهلت القريب والبعيد، وأسقطت كل عناوين وأهداف العدوان على لبنان وشعبه". وأشار البيان إلى أن: "جيش العدو "الإسرائيلي"، العاجز أمام ابتكارات وعبقرية رجال الله أهل الأرض، لجأ إلى ارتكاب المجازر وتجريف البيوت تعويضاً عن ارتباكه وخساراته وانتكاساته الميدانية".

وختم البيان بتأكيده التمسك بخيار المقاومة، قائلاً: "إن لسان حال المؤمنين بخيار المقاومة، حيال فرمان العقوبات الأميركية، عبارة واحدة: شو هم صور من هدير البحر؟"

الكلمات المفتاحية
البقاع لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية
إقرأ المزيد
المزيد
لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في البقاع يدين العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية 
لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في البقاع يدين العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية 
لبنان منذ 21 دقيقة
الإعلام الحربي ينشر: فخ مميت  
الإعلام الحربي ينشر: فخ مميت  
لبنان منذ 45 دقيقة
حزب الله وجمهور المقاومة يشيعان الشهيدين مدلج ومرتضى في القصر والهرمل بمسيرات حاشدة
حزب الله وجمهور المقاومة يشيعان الشهيدين مدلج ومرتضى في القصر والهرمل بمسيرات حاشدة
لبنان منذ 57 دقيقة
حمادة: نتنياهو أدخل الكيان في مأزق وجودي والمقاومة تربكه ميدانيًا وسياسيًا
حمادة: نتنياهو أدخل الكيان في مأزق وجودي والمقاومة تربكه ميدانيًا وسياسيًا
لبنان منذ ساعة
مقالات مرتبطة
لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في البقاع يدين العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية 
لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في البقاع يدين العقوبات الأميركية على شخصيات لبنانية 
لبنان منذ 21 دقيقة
وفد من قيادة حزب الله يزور عوائل الشهداء والجرحى في البقاع 
وفد من قيادة حزب الله يزور عوائل الشهداء والجرحى في البقاع 
لبنان منذ 3 أيام
العدوان الصهيوني مستمر.. غارات للعدو تستهدف بلدات عدة في الجنوب والبقاع
العدوان الصهيوني مستمر.. غارات للعدو تستهدف بلدات عدة في الجنوب والبقاع
لبنان منذ 3 أيام
وفد من قيادة حزب الله في البقاع يزور عوائل الشهداء والجرحى في بريتال وحورتعلا والسفري
وفد من قيادة حزب الله في البقاع يزور عوائل الشهداء والجرحى في بريتال وحورتعلا والسفري
لبنان منذ 4 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة