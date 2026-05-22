حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أن النظام الصحي في قطاع غزة يواصل العمل تحت ضغط كارثي، في ظل النقص الحاد في الإمدادات الطبية والوقود ومواد الصيانة، مطالبًا بالسماح العاجل بإدخال الاحتياجات الأساسية لتجنب انهيار المعدات والخدمات الصحية.

وفي بيانٍ له، قال المكتب إن القطاع الصحي في غزة يواجه أوضاعًا غير مسبوقة منذ بدء الحرب "الإسرائيلية" على القطاع في تشرين الأول/أكتوبر 2023، مع خروج عشرات المستشفيات والمراكز الطبية عن الخدمة نتيجة القصف المباشر ونفاد الوقود والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية سجلت 22 هجومًا على مرافق الرعاية الصحية خلال الفترة الأخيرة، أسفرت عن سقوط ضحايا وأثّرت في عمل سيارات الإسعاف والنقل الطبي والمنشآت الصحية، في وقت تواصل فيه المستشفيات العاملة استقبال أعداد كبيرة من الجرحى والمرضى وسط نقص حاد في الأسرّة والأدوية.

وفي سياق متصل، أوضح المكتب الأممي أن أزمة المياه في غزة لا تزال تتفاقم، مع اعتماد ثلاث من كل أربع عائلات على المياه المنقولة عبر الشاحنات، بعد تضرر واسع للبنية التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي جراء القصف "الإسرائيلي" المستمر.

وأضاف أن الشركاء الإنسانيين يوزعون يوميًا نحو 24 ألف متر مكعب من المياه عبر ما يقارب ألفي نقطة توزيع، إلا أن استمرار هذه العمليات بات مهددًا بسبب اعتمادها على مولدات كهربائية وآلات معرضة للتعطل في ظل نقص قطع الغيار ومواد الصيانة.

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من ثلث طلبات المرضى في غزة للحصول على تصاريح علاج في القدس المحتلة أو داخل الأراضي المحتلة جرى رفضها أو تعليقها خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مشيرةً إلى أن معدلات الموافقة الحالية تعد الأدنى منذ سنوات.

وأوضحت المنظمة أن نسبة الموافقات قبل الحرب كانت تتجاوز ثلثي الطلبات، بينما تراجعت بشكل حاد منذ تصاعد الحرب في تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما فاقم معاناة آلاف المرضى، لا سيما المصابين بأمراض السرطان والقلب والحالات الحرجة التي تحتاج إلى علاج غير متوفر داخل القطاع.

